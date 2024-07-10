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Завхоз СБУ живет в коттедже за $600 тысяч, который оформил на мать своей подруги – hromadske

Станислав Погорилов, Валентина РоманенкоСреда, 10 июля 2024, 13:51
Завхоз СБУ живет в коттедже за $600 тысяч, который оформил на мать своей подруги – hromadske
Фото: коллаж hromadske

Начальник департамента хозяйственного обеспечения СБУ Андрей Падалка не задекларировал дом за 600 тысяч долларов, в котором проживает, а оформил его на мать своей нынешней жены Елены Зеленской (тезка первой леди), которая изменила фамилию на Падалка.

Источник: расследование hromadske

Детали: Журналисты узнали, что дом, в котором живет Падалка, располагается в коттеджном городке Green Hills, в пригороде Киева: с турникетами, охраной, британской школой и причесанными ландшафтными дизайнами.

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В объявлении о продаже коттеджа, которое не убрали с сайта, сообщается, что площадь дома достигает почти 300 квадратов, участок 14 соток с гостевым домом еще на 120 метров. Также там есть собственная газовая котельная, прачечная, гараж на два авто, большая терраса, просторная кухня с техникой премиум-класса и деревянной мебелью. Три большие спальни с ванными комнатами, просторные гардеробные и кабинет на первом этаже.

 
фото: hromadske

По данным hromadske, Падалка решил оформить дом не на себя, а на мать своей нынешней жены Елены Зеленской, с которой имеет общего ребенка, Ларисы Пандей.

Журналисты отмечают, что именно на эту женщину зарегистрирован приобретенный 26 октября 2023 года дом с участком на 10 соток.

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Расследователи не обнаружили никакого бизнеса у матери жены Падалки, где она работает и чем занималась также неизвестно.

Сама Лариса Пандей рассказала журналистам по телефону, что она на пенсии, но ее "муж долгое время работал и имел определенные доходы". "У меня были деньги, я продала квартиру, взяла немножко у дочери, у меня были еще с мужем сохранения, у нас дом в этом же коттеджном городке, поэтому мы купили еще для них, чтобы дети жили отдельно. Я уже на пенсии, но у меня муж долгое время работал и имел определенные доходы", - пояснила она.

В ответ на запрос hromadske в СБУ ответили, что служащий переехал в дом, приобретенный в октябре 2023 года, только в этом году. Именно поэтому в декларацию, которой нет в открытом доступе, он его не внес.

 

Журналисты не смогли выяснить изложенные в расследовании факты у самого Андрея Падалки.

Обновлено: После выхода новости пресс-служба СБУ прислала УП следующий комментарий по расследованию hromadske.

Дословно: "Сотрудники Службы безопасности Украины придерживаются всех предусмотренных действующим законодательством требований финансового контроля, в том числе и по представлению деклараций и других форм отчетности в сроки, установленные законом "О предотвращении коррупции".

Соответственно сотрудник СБУ Падалка А.Н. указывает в своих декларациях жену Падалку Е.С., которая ранее носила фамилию Зеленская, а также их ребенка и другие данные, как это предусмотрено законодательством Украины.

Отдельно акцентируем, что журналисты hromadske были проинформированы об этом заблаговременно путем письменного ответа и личного общения с уполномоченными сотрудниками СБУ. Впрочем, несмотря на это, они несколько раз во время сюжета отмечают, что у Падалки А.Н. якобы нет официальной семьи.

Относительно дома в с. Процив:

Дом, которым владеет Падалка А. Н. находится в садовом товариществе в с. Процив Бориспольского района Киевской области и задекларирован должным образом.

Обращаем Ваше внимание, что Падалка А.Н. приобрел право собственности на этот дом еще до назначения на должность в Департамент хозяйственного обеспечения СБУ. Дом выставлен на продажу более года назад.

Относительно дома в коттеджном городке "Green Hills":

Дом в коттеджном городке "Green Hills" Киевской области возле с. Вита-Почтовая не "оформлен" на мать жены Падалки А.Н., а действительно ей принадлежит.

Семья матери Падалки Е.С. много лет занимается предпринимательской деятельностью в сфере фармацевтики, в том числе на международном уровне.

Падалка А.Н. вместе с семьей начал проживать в доме в текущем году, соответственно, этот объект не указан в декларации за 2023 год, но информацию о праве пользования объектами недвижимости сотрудники СБУ обязательно должны отражать в своей декларации в следующем за текущим году в соответствии с требованиями Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Относительно деклараций Падалки А.Н.:

Падалка А.Н. подает декларацию как субъект, на которого распространяется действие Закона Украины "О предотвращении коррупции" ежегодно, начиная с 2019 года путем заполнения на официальном веб-сайте НАПК.

Учитывая полномасштабное вторжение, в 2023 году были внесены изменения в Закон Украины "О предотвращении коррупции". Так, в соответствии с п. 211 в открытом доступе не отображаются декларации, представленные субъектами декларирования, в том числе если соответствующие декларации были поданы до начала прохождения военной службы, назначения на должности.

Отдельно отмечаем результаты работы Падалки А.Н., как руководителя Департамента хозяйственного обеспечения Службы.

  1. Изменение подходов к организации работы, благодаря чему удалось достичь прозрачного и более эффективного использования бюджетных средств и их существенной экономии.
  2. ДХО возобновил все закупки через систему Prozorro, что позволило осуществлять закупки материально-технических ресурсов по ценам ниже, чем были в течение 2022 года, и сэкономить 146 млн грн от ожидаемой стоимости закупок (14% выделенных бюджетных средств).
  3. Закупка специализированного транспорта осуществляется напрямую у официальных импортеров также через Prozorro. Средняя стоимость закупленных СБУ транспортных средств на 7-15% ниже, чем аналогичные позиции, закупленные другими органами безопасности и правоохранительными органами. Ориентировочная экономия бюджетных средств достигает более 20 млн. грн.
  4. ДХО сейчас осуществляет закупки горюче-смазочных материалов в среднем на 20% ниже их рыночной цены. Так, стоимость закупленных дизеля и бензина марки "А95" составляет: в 2024 году - 43,75 грн/литр, в 2023 году - 41 грн/литр.
  5. Кроме текущей хозяйственной деятельности, ДХО сосредоточился на переоснащении подразделений Службы новейшими образцами вооружения по стандартам НАТО.
  6. В начале 2024 года СБУ впервые в своей практике самостоятельно инициировала проверку финансово-хозяйственной деятельности своих подразделений со стороны Государственной аудиторской службы. По ее результатам были выявлены отдельные недостатки, а двое бывших должностных лиц ДХО получили обоснованные подозрения".

Темы: СБУнедвижимость
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