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Сотни украинцев заинтересовались, как присоединиться к Украинскому легиону в Польше – СМИ

Мария Емец, Станислав ПогориловСреда, 10 июля 2024, 14:20
Сотни украинцев заинтересовались, как присоединиться к Украинскому легиону в Польше – СМИ
Фото: Getty Images

Анонсированное создание легиона из украинцев за рубежом, который будут тренировать в Польше, якобы уже вызвало немалый интерес, по данным источников в украинских дипломатических миссиях, сотни украинцев в Польше начали интересоваться, как присоединиться к легиону.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Сообщается, что, по осторожным оценкам, проект сможет привлечь несколько тысяч украинцев, которые сейчас проживают в Европе.

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Также журналисты узнали, что идет работа над тем, чтобы привлечь к поддержке этого проекта другие страны Европы - например, к финансированию расходов на снаряжение и обучение.

Польская сторона попытается убеждать партнеров, что это еще одна форма инвестиций в европейскую безопасность и ее стоит поддержать.

Справочно: Украинский легион, создание которого предусмотрено двусторонним соглашением по безопасности Украины с Польшей - подразделение, в которое смогут записаться и пройти обучение граждане Украины, которые находятся в Польше или где-то еще за рубежом, с возможностью дальше участвовать по контракту в Силы обороны Украины.

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Предыстория:

  • На пресс-конференции с Дональдом Туском в Варшаве Владимир Зеленский объявил, что соглашение по безопасности с Польшей включает создание Украинского легиона, к которому смогут добровольно присоединяться и проходить обучение украинцы за рубежом.
  • Также соглашение с Польшей предусматривает разработку механизма сбивания российских ракет и дронов, летящих в сторону территории Польши.

Темы: ПольшаУкраинавойна
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