Сотни украинцев заинтересовались, как присоединиться к Украинскому легиону в Польше – СМИ

Анонсированное создание легиона из украинцев за рубежом, который будут тренировать в Польше, якобы уже вызвало немалый интерес, по данным источников в украинских дипломатических миссиях, сотни украинцев в Польше начали интересоваться, как присоединиться к легиону.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Сообщается, что, по осторожным оценкам, проект сможет привлечь несколько тысяч украинцев, которые сейчас проживают в Европе.

Реклама:

Также журналисты узнали, что идет работа над тем, чтобы привлечь к поддержке этого проекта другие страны Европы - например, к финансированию расходов на снаряжение и обучение.

Польская сторона попытается убеждать партнеров, что это еще одна форма инвестиций в европейскую безопасность и ее стоит поддержать.

Справочно: Украинский легион, создание которого предусмотрено двусторонним соглашением по безопасности Украины с Польшей - подразделение, в которое смогут записаться и пройти обучение граждане Украины, которые находятся в Польше или где-то еще за рубежом, с возможностью дальше участвовать по контракту в Силы обороны Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: