В Офисе генпрокурора рассказали, сколько дел о нападениях на работников ТЦК дошли до суда

За 6 месяцев 2024 года правоохранители зарегистрировали 116 уголовных производств по статье 342 Уголовного кодекса Украины о сопротивлении работникам полиции и военным, из них только 43 дела дошли до суда.

Источник: ответ Офиса генерального прокурора на запрос hromadske

Детали: Среди дел, возбужденных по статье 342 Уголовного кодекса Украины, 22 - закрыли, в частности, на основании отсутствия состава уголовного преступления. За исключением 43 дел, другие производства еще не дошли до суда.

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Кроме того, по другой статье - о препятствовании деятельности ВСУ - возбудили 240 дел. Впрочем, большинство из них также не дошли до суда. Так, в суд направлены только 30 из них.