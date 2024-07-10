В четверг в столице будет сухо и жара до 34°

В четверг 11 июля в Украине будет царить сухая жаркая погода, только на Львовщине, Ивано-Франковщине, Тернопольщине, Черновцах и Хмельнитчине местами кратковременный дождь, гроза.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: Температура в южных, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях ночью 20-25°, днем сильная жара 35-39°, в Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара 40°; на остальной территории ночью 18-23°, днем 30-34°, в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Черновицкой и Закарпатской областях местами сильная жара 35-37°.

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В Киеве прогнозируют сухую жаркую погоду с температурой ночью 20-22°, днем 32-34°. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

12 июля в Украине будет сухая погода. Температура в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях ночью 22-25°, днем сильная жара 35-39°; на остальной территории ночью 20-22°, днем 34-34°.

В столице в пятницу обещают небольшую облачность, без осадков. Температура ночью 24-24°, днем 34-36°.