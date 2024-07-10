"Экскурсия" на зерновозе: пограничники задержали 23 мужчин, незаконно направлявшихся в Молдову

Пограничники задержали группу из 23 мужчин, которые планировали незаконно пересечь границу с Молдовой.

Источник: Госпогранслужба

Детали: На рассвете 9 июля пограничники Подольского отряда, используя современную технику, предотвратили еще одну попытку незаконной переправки лиц в Молдову.

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Выяснилось, что 23 жителя Киевской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Сумской областей действовали по указаниям админа телеграмм-канала. Последний, за свою помощь получил с каждого от 5 до 16 тысяч долларов. Полную стоимость поездки нарушители оплатили сразу на криптокошелек.

Туристов в приграничье на зерновозе подвез подельник организатора, откуда они пешком отправились к госгранице.

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Дословно ГПСУ: "Однако прогулка длилась не долго. На окраине одного из сел Подольского района всех желающих незаконно попасть в Приднестровский регион Молдовы задержали пограничники.

Круг причастных лиц устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

На нарушителей составили протоколы об админправонарушениях по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела будет рассматривать суд".