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Украина заключила соглашение по безопасности с Люксембургом

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 10 июля 2024, 18:20
Украина заключила соглашение по безопасности с Люксембургом
Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден в среду, 10 июля в Вашингтоне подписали двустороннее "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке".

Джерело: "Европейская правда"

Детали: Соглашение, опубликованное на сайте Офиса президента, состоит из двадцати разделов, которые конкретизируют поддержку Украины со стороны Люксембурга в контексте противодействия полномасштабной российской агрессии.

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Среди прочего, Люксембург пообещал оказывать военную помощь и поддержку Украине в течение десяти лет действия соглашения "с такой же динамикой", как с 2022-го (на момент подписания соглашения страна выделила 80 миллионов евро с начала года).

Договоренность также закрепляет ведущую роль Люксембурга в коалиции по развитию ІТ-возможностей Украины и его обязательства поддерживать Киев в сферах спутниковых технологий, разведки и наблюдения.

Это уже двадцать второе соглашение по безопасности Украины с партнерами, предыдущее подписали с Польшей во время визита Владимира Зеленского в Варшаву.

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В четверг, параллельно с событиями саммита НАТО, в США состоится встреча государств, взявших обязательства по безопасности помощи Украине.

Последние опросы показали, что 65% украинцев считают соглашения по безопасности с партнерами полезными, но надежды на них – сдержанные.

Темы: Люксембургбеспилотники
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