Нидерланды дадут еще €300 млн на вооружение украинских F-16

Минобороны Нидерландов объявило 10 июля о выделении дополнительных 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые будут вскоре переданы Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение ведомства

Детали: Дополнительное финансирование дополнит уже выделенные Нидерландами 150 миллионов евро на оснащение F-16, которые отправятся в Украину, и будет использовано для закупки оборудования непосредственно в промышленности.

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"С боеприпасами, которые мы приобретем, F-16 могут помочь отразить российские атаки. Агрессия Путина не знает границ, поэтому наша поддержка должна продолжаться на полной скорости", – прокомментировал нидерландский министр обороны Рубен Брекельманс.

"Покупая эти дополнительные боеприпасы для F-16, мы хотим послать Москве сигнал о том, что союзники по НАТО будут продолжать неустанно поддерживать Украину. Россия не должна выиграть эту войну, это также в интересах нашей безопасности", – добавил он.

Напомним, в начале июля объявили, что Нидерланды в ближайшее время начнут поставку Украине первого из 24 обещанных F-16.

ВИДЕО ДНЯ

Лидеры США, Дании и Нидерландов сегодня подтвердили, что Украина получит первые самолеты F-16 в течение лета.

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