Очередной авиаудар россиян по Донецкой области унес жизнь еще одного украинца

По меньшей мере 1 человек погиб и 1 ранен в результате обстрела Новоэкономичного Гродовской громады Донецкой области.

Источник: начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в соцсетях

Детали: По его словам, россияне нанесли 2 авиаудара по поселку - разрушили 3 дома и хозяйственную постройку, повредили 16 частных домов.

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Глава ОВА добавил, что это лишь предварительная информация и окончательные последствия обстрела будут установлены со временем.