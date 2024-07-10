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Стала известна еще одна страна, с которой Зеленский подпишет соглашение по безопасности в США

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 10 июля 2024, 20:10
Стала известна еще одна страна, с которой Зеленский подпишет соглашение по безопасности в США
Клаус Йоханнис. фото: Getty Images

Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что его страна подпишет двустороннее соглашение по безопасности с Украиной на саммите НАТО в Вашингтоне.

Источник: Йоханнис на пресс-конференции в среду, 10 июля, которую транслировала администрация румынского президента, пишет "Европейская правда"

Детали: Йоханнис не уточнил подробностей будущего соглашения по безопасности с Украиной, но отметил, что подписание состоится в четверг утром.

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"Таким образом, мы присоединяемся к другим союзникам, которые подписали этот двусторонний документ с Украиной", – добавил он.

Подписание двух соглашений по безопасности в Вашингтоне ранее анонсировал Владимир Зеленский.

После этого стало известно о заключении договоренности с Люксембургом. Это уже двадцать второе соглашение по безопасности Украины с союзниками.

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Последние опросы показали, что 65% украинцев считают соглашения по безопасности с партнерами полезными, но надежды на них – сдержанные.

Темы: гарантии безопасностиРумынияУкраинавойна
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