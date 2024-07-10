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США обсуждают с Украиной возможность бить американским оружием по России

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 10 июля 2024, 20:49
США обсуждают с Украиной возможность бить американским оружием по России

Соединенные Штаты обсуждают с Украиной возможное разрешение на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России.

Источник: заместитель помощника государственного секретаря США Кристофер Смит в интервью "Голосу Америки", пишет "Европейская правда"

Детали: Смит заявил, что в США "самым решительным образом" осуждают атаки России на гражданское население.

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"И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине противостоять этим угрозам или в воздухе, или ударить по ним там, где они возникают. В определенном смысле это соответствует нашей политике", – сказал он.

Представитель Госдепа отметил, что США "тщательно и тесно сотрудничают с украинскими коллегами, чтобы адаптировать и настроить помощь в сфере безопасности и руководящие принципы, которые мы предоставляем вместе с этой помощью, чтобы противостоять этим угрозам"

"Эти дискуссии продолжаются. Я не хочу "телеграфировать" любые наши удары россиянам, но мы тщательно работаем с Украиной над этим критическим вопросом и будем продолжать тесно сотрудничать", – добавил Смит.

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Его комментарий появился после призыва президента Владимира Зеленскрнр к США снять все ограничения по ударам по территории РФ после массированной ракетной атаки в понедельник, в результате которой было разрушено здание детской больницы "Охматдет".

Как известно, президент Джо Байден после предоставления ограниченного разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по территории России выразил оппозицию потенциальным ударам оружием США вглубь российской территории.

При этом Киев хочет договориться о расширении сферы действия этого разрешения.

Темы: СШАУкраинаоружиеРосcия
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