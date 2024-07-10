СМИ: Более 23 тысяч украинских мужчин нелегально въехали в Молдову после начала полномасштабной войны

С 24 февраля 2022 по 31 мая 2024 около 23 500 украинских мужчин въехали в обход пунктов пропуска в Молдову.

Источник: молдавская служба "Радио Свобода" со ссылкой на статистику от пограничной полиции и Генеральной инспекции по миграции

Детали: Статистика, которую редакции Радио Свобода предоставили пограничная полиция и Генеральная инспекция по миграции, свидетельствует, что с 24 февраля 2022 года по 31 мая 2024 года около 23 500 украинских мужчин въехали нелегально, то есть в обход пунктов пропуска.

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"Радио Свобода" пишет, что Республика Молдова предоставляет иностранцам четыре формы защиты: статус беженца, гуманитарную защиту, временную защиту и политическое убежище. В марте 2023 года Генеральная инспекция по миграции ввела временный механизм защиты – статус, которым могут воспользоваться граждане Украины на территории Молдовы.

Официальные данные, с которыми ознакомилось "Радио Свобода", свидетельствуют, что за год и два месяца 12 764 украинских мужчин в возрасте от 18 до 59 лет – то есть большинство въехавших нелегально – получили именно такой статус временной защиты.

Представители инспекции также сообщили "Радио Свобода", что "рассмотрение заявки на предоставление убежища осуществляется в строгом соответствии с принципом конфиденциальности, на основе индивидуальной оценки каждого случая".