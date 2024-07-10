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Убийство 9-летней украинки в Германии: подозреваемого экстрадировали из Чехии

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 10 июля 2024, 22:36
Убийство 9-летней украинки в Германии: подозреваемого экстрадировали из Чехии
Иллюстративнoе фото - Getty Images

36-летнего гражданина Молдовы, подозреваемого в убийстве 9-летней украинки Валерии в Германии, передали немецкой стороне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на управление полиции немецкого города Хемниц

Детали: Мужчину, задержанного в прошлом месяце в Чехии, передали властям Германии в среду, он предстал перед следственным судьей в районном суде Хемница. В соответствии с выданным ранее ордером на арест, подозреваемого взяли под стражу.

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Задержанный не комментировал выдвинутые против него обвинения.

Напомним, Валерию разыскивали с 3 июня, когда она отправилась в школу и исчезла. В среду 12 июня полиция подтвердила гибель девочки после экспертизы тела, найденного в лесу недалеко от ее дома. Дело расследуется как убийство.

Правоохранители начали расследование также против школы, потому что там не начали бить тревогу, когда девочка не появилась на уроки.

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Валерия жила в Германии с мамой с 2022 года, ее отец – в Силах обороны Украины. Мать и отец в прошлом году развелись.

СМИ ранее писали, что немецкие следователи исследуют версии о возможной причастности к убийству двух знакомых матери девочки.

Темы: Германияубийствополиция
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