Убийство 9-летней украинки в Германии: подозреваемого экстрадировали из Чехии
36-летнего гражданина Молдовы, подозреваемого в убийстве 9-летней украинки Валерии в Германии, передали немецкой стороне.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на управление полиции немецкого города Хемниц
Детали: Мужчину, задержанного в прошлом месяце в Чехии, передали властям Германии в среду, он предстал перед следственным судьей в районном суде Хемница. В соответствии с выданным ранее ордером на арест, подозреваемого взяли под стражу.
Задержанный не комментировал выдвинутые против него обвинения.
Напомним, Валерию разыскивали с 3 июня, когда она отправилась в школу и исчезла. В среду 12 июня полиция подтвердила гибель девочки после экспертизы тела, найденного в лесу недалеко от ее дома. Дело расследуется как убийство.
Правоохранители начали расследование также против школы, потому что там не начали бить тревогу, когда девочка не появилась на уроки.
Валерия жила в Германии с мамой с 2022 года, ее отец – в Силах обороны Украины. Мать и отец в прошлом году развелись.
СМИ ранее писали, что немецкие следователи исследуют версии о возможной причастности к убийству двух знакомых матери девочки.