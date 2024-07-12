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Один из "Шахедов", запущенных по Украине 11 июля, спокойно час летал в Беларуси

Валентина РоманенкоПятница, 12 июля 2024, 12:24
Один из Шахедов, запущенных по Украине 11 июля, спокойно час летал в Беларуси
иллюстрация - "Беларускі Гаюн"

Один из дронов-камикадзе типа Shahed, запущенный РФ во время очередной атаки по Украине вечером 11 июля, залетел в Беларусь и находился в воздушном пространстве РБ минимум 1 час.

Источник: мониторинговый проект "Беларускі Гаюн"

Детали: По данным аналитиков, БПЛА зашел в Беларусь из Черниговской области Украины в районе н.п. Лоев и взял курс на северо-запад (в направлении Мозыря), однако есть ещё один важный аспект.

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На момент поступления первой информации о заходе БПЛА в Беларусь над Гомельщиной уже больше часа находился вертолёт Ми-24 ВВС РБ, который вылетел в Гомельский р-н с аэродрома Мачулищи в районе 19:00, и истребитель из Барановичей, который вылетел ещё раньше — около 18:30.

Как минимум это говорит о том, что силы ПВО РБ зафиксировали заход "Шахеда" в Беларусь задолго до того, как информация об этом появилась в тг-каналах, и сам дрон зашёл раньше — в районе 19:00. Более того, уже на момент поступления первых публичных сообщений истребитель ВВС РБ улетел из Гомельского района, а спустя некоторое время ушёл в Мачулищи и вертолёт ВВС РБ.

Не исключено, что войска РБ были в курсе предстоящих маневров и контролировали воздушное пространство над территорией Беларуси на случай непланового поведения одного из "Шахедов", – отмечает "Гаюн".

Темы: ШахедБеларусьвойна
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