ISW: украинские военные проводят контратаки на отдельных участках фронта

Украинские войска пытаются перехватить тактическую инициативу, проводя ограниченные контратаки на отдельных участках фронта. И они будут способны контратаковать, в зависимости от поступления западной помощи.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По оценкам западных и американских официальных лиц, украинские войска будут продолжать обороняться в течение следующих шести месяцев и не смогут провести широкомасштабную контрнаступательную операцию до 2025 года.

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Однако, военные аналитики ISW отметили, что украинские войска уже пытаются перехватить тактическую инициативу, проводя ограниченные контратаки на отдельных участках фронта. И они будут способны проводить ограниченные контрнаступательные операции, даже находясь в основном в обороне, в зависимости от поступления западной помощи.

Газета The New York Times сообщила 11 июля, что высокопоставленный чиновник НАТО заявил, что Украине придется дождаться большей западной помощи в сфере безопасности и развернуть больше своих сил на фронте, прежде чем проводить контрнаступательные операции. И что Украина, вероятно, не сможет провести эти операции до 2025 года.

Высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США заявил, что украинские войска будут оставаться в обороне в течение следующих шести месяцев (до января 2025 года), и что российским войскам вряд ли удастся достичь значительных успехов за это время.

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ISW продолжает оценивать, что российские войска пока вряд ли смогут достичь оперативно значимых успехов в Украине, а сформулированная главой России Владимиром Путиным теория победы имеет целью последовательное постепенное ползучее продвижение российских войск, а не быстрое оперативно значимое маневрирование.

Сейчас Украина решает свои кадровые проблемы и формирует несколько новых бригад, а предоставление западной помощи по безопасности, необходимой для оснащения этих бригад, определит, когда и в каком масштабе Украина сможет контратаковать.

Менее масштабные украинские контрнаступательные операции открывают возможности для достижения оперативно важных целей без вызовов. Они позволят Украине быстрее начать подрывать способность России использовать инициативу на всем театре военных действий и быстрее уменьшить определенное давление на украинские силы.

Однако эти украинские операции не обязательно должны быть отдельными широкомасштабными усилиями, вместо этого они могут быть серией сложных контрнаступательных операций, которые будут происходить в конце 2024 и в течение 2025 года.

Ключевые выводы ISW за 12 июля: