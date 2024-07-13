ISW: украинские военные проводят контратаки на отдельных участках фронта
Украинские войска пытаются перехватить тактическую инициативу, проводя ограниченные контратаки на отдельных участках фронта. И они будут способны контратаковать, в зависимости от поступления западной помощи.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: По оценкам западных и американских официальных лиц, украинские войска будут продолжать обороняться в течение следующих шести месяцев и не смогут провести широкомасштабную контрнаступательную операцию до 2025 года.
Однако, военные аналитики ISW отметили, что украинские войска уже пытаются перехватить тактическую инициативу, проводя ограниченные контратаки на отдельных участках фронта. И они будут способны проводить ограниченные контрнаступательные операции, даже находясь в основном в обороне, в зависимости от поступления западной помощи.
Газета The New York Times сообщила 11 июля, что высокопоставленный чиновник НАТО заявил, что Украине придется дождаться большей западной помощи в сфере безопасности и развернуть больше своих сил на фронте, прежде чем проводить контрнаступательные операции. И что Украина, вероятно, не сможет провести эти операции до 2025 года.
Высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США заявил, что украинские войска будут оставаться в обороне в течение следующих шести месяцев (до января 2025 года), и что российским войскам вряд ли удастся достичь значительных успехов за это время.
ISW продолжает оценивать, что российские войска пока вряд ли смогут достичь оперативно значимых успехов в Украине, а сформулированная главой России Владимиром Путиным теория победы имеет целью последовательное постепенное ползучее продвижение российских войск, а не быстрое оперативно значимое маневрирование.
Сейчас Украина решает свои кадровые проблемы и формирует несколько новых бригад, а предоставление западной помощи по безопасности, необходимой для оснащения этих бригад, определит, когда и в каком масштабе Украина сможет контратаковать.
Менее масштабные украинские контрнаступательные операции открывают возможности для достижения оперативно важных целей без вызовов. Они позволят Украине быстрее начать подрывать способность России использовать инициативу на всем театре военных действий и быстрее уменьшить определенное давление на украинские силы.
Однако эти украинские операции не обязательно должны быть отдельными широкомасштабными усилиями, вместо этого они могут быть серией сложных контрнаступательных операций, которые будут происходить в конце 2024 и в течение 2025 года.
Ключевые выводы ISW за 12 июля:
- По оценкам западных и американских официальных лиц, украинские войска будут продолжать обороняться в течение следующих шести месяцев и не смогут провести широкомасштабную контрнаступательную операцию до 2025 года. Однако украинские войска уже пытаются перехватить тактическую инициативу, проводя ограниченные контратаки на отдельных участках фронта, и украинские войска могут быть способны проводить ограниченные контрнаступательные операции, даже находясь в основном в обороне, в зависимости от поступления западной помощи.
- Кремль продолжает сигнализировать о своем нежелании участвовать в мирных переговорах, которые не приведут к полной капитуляции Украины и Запада перед требованиями Кремля, на фоне постоянных усилий Украины по формированию международного консенсуса для будущих переговоров.
- Министр обороны России Андрей Белоусов использовал телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином 12 июля, уже второй за три недели, чтобы повторить стандартные российские угрозы, направленные на то, чтобы заставить США отказаться от поддержки Украины в рамках продолжающейся кампании рефлексивного контроля, направленной на западных политиков, принимающих решения.
- Как сообщается, правительство Соединенного Королевства не разрешило Украине использовать ракеты Storm Shadow, поставляемые Великобританией, для нанесения ударов по военным целям на территории России, несмотря на предыдущие сообщения Запада и официальные заявления Великобритании об обратном.
- Министерство обороны США 11 июля объявило о предоставлении Украине пакета военной помощи на сумму 225 миллионов долларов.
- По сообщениям, индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы ведут переговоры об импорте нефти с Россией, что, вероятно, является результатом недавних встреч премьер-министра Индии Нарендры Моди с главой России Владимиром Путиным и улучшения российско-индийских энергетических отношений в последние месяцы.
- Кремль продолжает активизировать усилия, направленные на поощрение самоцензуры в информационном пространстве и усиление физического контроля над интернет-инфраструктурой.
- Недавно российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Авдеевки и в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей.
- Российские пехотные подразделения штурмуют украинские окопные позиции однофактурными колоннами из-за разветвленности украинских минных полей и плохой подготовки штурмовых подразделений.
- Глава России Владимир Путин встретился с главой оккупационной администрации Запорожской области Евгением Балицким 12 июля и обсудил социальные и инфраструктурные проекты в оккупированной Запорожской области.