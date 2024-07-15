ВСУ истощают россиян вдоль всей линии фронта: за сутки 114 боестолкновений на 10 направлениях

За минувшие сутки на фронте произошло 114 боевых столкновений, горячее всего на Торецком и Покровском направлениях, где защитники отбили наибольшее количество атак российских войск.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

На Харьковском направлении в целом произошло десять боевых столкновений. Бои шли возле Волчанска и Глубокого. Враг активно задействовал для поддержки авиацию.

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На Купянском направлении количество атак вчера остановилось на цифре три. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Песчаного Харьковской области и Стельмаховки на Луганщине.

На Лиманском направлении наши войска отбили девять атак оккупантов в районах населенных пунктов Грековка и Макеевка Луганской области.

На Северском направлении Силами обороны отражено 11 штурмовых действий вблизи Спирного, Белогоровки, Раздоловки и Выемки Донецкой области.

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На Краматорском направлении Силы обороны остановили шесть попыток противника прорвать оборону в районах Григорьевки, Ивановского, Андреевки и Часового Яра Донецкой области.

На Торецком направлении враг совершил 20 атак. Концентрировал свои усилия в сторону Нью-Йорка, Северного и Железного. Поддерживал свои действия ударами бомбардировочной авиации.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 41 штурмовое действие в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Новоселовка Первая и Яснобродовка Донецкой области, где агрессор, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Парасковиевка, Карловки и Константиновки, где враг восемь раз пытался захватить наши укрепления.

На Времовском направлении агрессор совершил два безуспешных штурма возле Водяного и Константиновки Донецкой области. Трижды бил КАБами в район Большой Новоселки.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях оккупанты вчера активных наступательных действий захватчики не вели.

На Приднепровском направлении подразделения наших войск отбили 2 атаки противника в районе Крынок, враг успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время, наши воины истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.