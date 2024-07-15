Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Июль в Киеве установил уже десяток температурных рекордов

Валентина РоманенкоПонедельник, 15 июля 2024, 12:28
Июль в Киеве установил уже десяток температурных рекордов
иллюстративное фото

С начала июля 2024 года в столице температура установила десять рекордов.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: По данным наблюдений метеостанции, 12 июля в Киеве были зафиксированы два температурных рекорда.

Реклама:

Минимальная температура воздуха в столице оказалась самой высокой для этого дня, ведь температура не опустилась ниже 22,8°С. Предыдущее рекордное значение 2021 года превышено на 0,8°С.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 28,7°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1959 года на 1,4°С, а климатическую норму - на 7,5°С.

13 июля в столице также было установлено два температурных рекорда.

ВИДЕО ДНЯ

Максимальная температура воздуха достигла 35,4°С, что на 1,3°С выше предыдущего рекордного показателя 1936 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой для этого дня и составила 29,0°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1951 года на 0,7°С, а климатическую норму - на 8,3°С.

14 июля метеорологи зафиксировали три температурных рекорда.

Минимальная температура воздуха в столице в этот день не опустилась ниже 22,7°С. Предыдущее рекордное значение 1951 года превышено на 1,6°С.

Максимальная температура воздуха достигла 35,9°С, что на 2,7°С выше предыдущего рекордного показателя 1951 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой для этой даты и составила 29,2°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1951 года на 1,8°С, а климатическую норму - на 8,2°С.

Темы: погодаКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шольц связал отказ от размещения «Томагавков» с прекращением РФ войны против Украины

Командующий Нацгвардии: Возможности противника не безграничны, через месяц станет в оборону

фото В сети появилось видео якобы убийства Фарион, ответственность взяла на себя группировка NS/WP

Силы ПВО ночью уничтожили 25 «Шахедов», 3 дрона залетели в Румынию

КГВА: все беспилотники, которые этой ночью атаковали Киев, уничтожены

Байден объяснил, почему вышел из предвыборной гонки

Все новости...
погода
Минагрополитики: жара не будет иметь критического эффекта на ранние зерновые
Гроза во Львове вызвала пожары и перепады напряжения
Жара в Украине в понедельник будет достигать 41°
Последние новости
12:14
Путин по видеосвязи "открыл" в Мариуполе военное училище, чтобы русифицировать детей - горсовет
12:11
Борьба США и Китая, успехи Украины: искусственный интеллект сделал прогноз на медальный зачет Олимпиады-2024
12:10
Потребление электроэнергии в Украине снизилось на 6% - "Укрэнерго"
12:08
фотоГУР вычислил, кто из россиян обстреливает "Искандерами" Харьковскую и Сумскую области
12:05
Цены на нефть в мире падают: какие причины
11:56
Третья штурмовая "из соображений безопасности" отменила рекрутинг в Германии
11:55
фотоОккупанты нанесли удары по Купянщине: один мужчина погиб, еще один – ранен
11:47
Пивненко: Ротации будут, но позже
11:44
Шольц связал отказ от размещения «Томагавков» с прекращением РФ войны против Украины
11:42
Сбой в системе Windows произошел из-за бага, который в CrowdStrike пропустили во время тестирования
Все новости...
Реклама:
Реклама: