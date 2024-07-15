Судья на Днепропетровщине заказал похищение своего бизнес-партнера − ГБР

Государственное бюро расследований сообщает, что судья Хозяйственного суда Днепропетровской области заказал похищение своего бизнес-партнера − ему сообщили о подозрении.

Источник: ГБР и ОГП в Telegram

Дословно ГБР: "Для того, чтобы решить свои бизнес дела, судья заказал похищение партнера".

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Детали: По данным ГБР в 2017 году кроме основной работы судья решил получать доходы от предпринимательской деятельности. Но из-за официального запрета судьям заниматься бизнесом, он нашел подставного человека, на которого и начал оформлять все разрешительные документы.

Поскольку судью интересовал агросектор, то его партнер зарегистрировал сельхозпредприятие на Сумщине. Для старта бизнес-проекта фигурант выделил более 3 млн грн. За эти средства подставное лицо приобрело на свое имя комбайны, грузовики, тракторы и другую технику.

"Большинство прибыли получал именно судья, а его "партнер" за руководство предприятием имел значительно меньший доход. Для того чтобы обезопасить себя от возможных провокаций со стороны компаньона, судья заставил его заключить фиктивный договор займа на 5 млн грн, которые якобы заняла сожительница судьи. Со временем предприятие расширялось, и деньги в его развитие, в том числе вкладывал и партнер подозреваемого. Впрочем, судью начало все меньше устраивать руководство компанией своим напарником", − говорится в сообщении.

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ГБР отмечает, что сперва судья решил убрать партнера из общества, шантажируя миллионным займом. Но бесплатно отходить от дел мужчина не захотел.

"Не найдя общего языка, судья решил повлиять на ситуацию физически. Он заказал представителям криминальной среды похищение напарника. За $17 000 мужчину должны были лишить свободы и заставить подписать необходимые документы для перехода права собственности на имущество хозяйства", − сообщает бюро.

Однако благодаря оперативным действиям правоохранителей злоумышленника разоблачили.

В ОГП отметили, что сейчас судью подозревают в организации похищения человека. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.