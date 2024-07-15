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Жара во вторник будет достигать 40°

Александр ШумилинПонедельник, 15 июля 2024, 13:12
Жара во вторник будет достигать 40°
Фото: Getty Images

Во вторник 16 июля во всех регионах Украины ожидается жаркая погода.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Температура ночью во вторник составит 19-24°, в южной части страны до 27°. Днем сильная жара 35-39°. В южных, большинстве восточных, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях местами чрезвычайная жара 40-41°, в западных областях 30-34°, местами сильная жара 35-36°. В Карпатах ночью 16-21°, днем 25-30°.

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В то же время ночью в западных, днем в северных и центральных областях местами возможны кратковременные дожди и грозы.

В Киеве во вторник также ожидается жаркая погода с температурой ночью 23-25°, днем сильная жара 35-37°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве за все время метеорологических наблюдений с 1881 года в день 16 июля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 35,8° в 1931 году, самая низкая ночью - 7,8° в 1902 году.

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Темы: погода
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