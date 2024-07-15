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Вымогал взятки с импортеров: "на горячем"схватили одного из главных таможенников Прикарпатья

Станислав ПогориловПонедельник, 15 июля 2024, 13:28
Вымогал взятки с импортеров: на горячемсхватили одного из главных таможенников Прикарпатья
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности и ГБР задержали руководителя одного из ключевых управлений на Ивано-Франковской таможне, который организовал преступный механизм получения денег от представителей компаний-импортеров.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Сообщается, что в обмен на взятки чиновник "гарантировал" предпринимателям не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении их товаров.

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Для реализации "схемы" фигурант привлек нескольких таможенных брокеров из Ивано-Франковской и Закарпатской таможен. Один из них был привлечен к сделке как посредник для передачи взяток от предпринимателей.

 

Сотрудники СБУ задокументировали 4 факта получения фигурантами неправомерной выгоды.

 

После этого правоохранители задержали организатора преступления и посредника с поличным во время получения нового "транша".

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Сейчас решается вопрос о сообщение обоим задержанным о подозрении. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Продолжаются обыски по местам работы и проживания фигурантов. Устанавливают все обстоятельства преступления и полный круг лиц, причастных к нему.

Темы: СБУвзяткатаможня
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