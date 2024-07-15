Зеленский встретился с руководителями областей: говорили об энергетике и безопасности

Президент Владимир Зеленский провел совещание с руководителями областных администраций и обсудил ситуация в каждом регионе относительно энергетики, фортификации и безопасность.

Источник: Зеленский в соцсетях

Дословно: "Совещание с руководителями областных администраций. Ключевые темы - оперативная ситуация в каждом регионе, энергетика, фортификации, безопасность.

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Отдельно обсудили важность налаживания сотрудничества с представителями американских штатов. Вместе мы можем взаимодействовать в вопросах энергетики, образования, медицины, реабилитации, обеспечения укрытий".

Детали: Зеленский хотел выслушать представителей каждой области и затем организовать встречу глав ОВА с соответствующими представителями правительства, в зависимости с проблемой в каждой области.

Он добавил, что после визита в США и встречи с губернаторами договорились строить прямые контакты с украинской местной властью. Зеленский поощрил представителей региональной власти выходить на контакт с американскими губернаторами.