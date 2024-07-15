Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Зеленский встретился с руководителями областей: говорили об энергетике и безопасности

Алена МазуренкоПонедельник, 15 июля 2024, 13:30
Зеленский встретился с руководителями областей: говорили об энергетике и безопасности
фото ОП

Президент Владимир Зеленский провел совещание с руководителями областных администраций и обсудил ситуация в каждом регионе относительно энергетики, фортификации и безопасность.

Источник: Зеленский в соцсетях

Дословно: "Совещание с руководителями областных администраций. Ключевые темы - оперативная ситуация в каждом регионе, энергетика, фортификации, безопасность.

Реклама:

Отдельно обсудили важность налаживания сотрудничества с представителями американских штатов. Вместе мы можем взаимодействовать в вопросах энергетики, образования, медицины, реабилитации, обеспечения укрытий".

Детали: Зеленский хотел выслушать представителей каждой области и затем организовать встречу глав ОВА с соответствующими представителями правительства, в зависимости с проблемой в каждой области.

Он добавил, что после визита в США и встречи с губернаторами договорились строить прямые контакты с украинской местной властью. Зеленский поощрил представителей региональной власти выходить на контакт с американскими губернаторами.

Темы: Зеленскийместная властьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Подтопление тоннелей: начальника киевского метро отправили под круглосуточный домашний арест

Шольц связал отказ от размещения «Томагавков» с прекращением РФ войны против Украины

Командующий Нацгвардии: Возможности противника не безграничны, через месяц станет в оборону

фото В сети появилось видео якобы убийства Фарион, ответственность взяла на себя группировка NS/WP

Силы ПВО ночью уничтожили 25 «Шахедов», 3 дрона залетели в Румынию

КГВА: все беспилотники, которые этой ночью атаковали Киев, уничтожены

Все новости...
Зеленский
Украина не может согласиться на меньше, чем жить – Зеленский в день государственности
80 ракет и 700 КАБ: Зеленский рассказал о российских атаках за неделю
Чехия, Словения, Ирландия: Зеленский анонсировал еще три соглашения по безопасности
Последние новости
13:02
Формула-1Haas подписала многолетний контракт с пилотом Alpine Эстебаном Оконом
13:01
Фейковые декларации и миллион из бесплатных лекарств: в Днепре разоблачили на мошенничестве семейного врача
13:00
Китай разместит облигаций на 41 миллиард долларов, чтобы стимулировать потребление
12:48
фотоСМИ: На румынском берегу Дуная нашли вероятные обломки "Шахеда"
12:43
Подтопление тоннелей: начальника киевского метро отправили под круглосуточный домашний арест
12:34
Украинцы могут сообщить о разрушенном жилье в международный Реестр убытков через "Дію"
12:33
Разведка Британии: Удар по парому в порту «Кавказ» заставит РФ везти топливо через Керченский мост
12:31
На аукционе почти за миллион продали багги и квадроцикл Медведчука
12:14
Путин по видеосвязи "открыл" в Мариуполе военное училище, чтобы русифицировать детей - горсовет
12:11
Борьба США и Китая, успехи Украины: искусственный интеллект сделал прогноз на медальный зачет Олимпиады-2024
Все новости...
Реклама:
Реклама: