В парламенте Словакии не нашлось голосов, чтобы осудить удар России по "Охматдету"

Словацкий парламент не смог принять резолюцию с осуждением российской атаки на детскую больницу "Охматдет" в Киеве.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality

Детали: За внесение резолюции о российском ударе по "Охматдету" на повестку дня проголосовал лишь 41 депутат парламента Словакии, поэтому парламентарии не дошли до ее рассмотрения.

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Инициатором резолюции выступила депутат из оппозиционной "Прогрессивной Словакии" Беата Юрик, которая предложила добавить ее в повестку дня.

В ответ Яна Вальова из партии премьер-министра Роберта Фицо SMER-SD воскликнула: "Вы там были?".

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо в телефонном разговоре с украинским премьером Денисом Шмыгалем осудил атаку и предложил принять на лечение пациентов "Охматдета".

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Сообщалось, что посольство Германии уточняет потребности и начинает готовить помощь для пациентов детской больницы "Охматдет" и самой больницы, куда в понедельник попала российская ракета.

Чехия также выразила готовность принять на лечение детей из разрушенного Россией "Охматдета".

Литва уже перечислила 1 млн евро на восстановление "Охматдета" после удара РФ.