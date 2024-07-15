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"Поездом, такси, женщина подвезла...": на границе задержали 27 незаконных "туристов"

Валентина РоманенкоПонедельник, 15 июля 2024, 13:41
Поездом, такси, женщина подвезла...: на границе задержали 27 незаконных туристов
фото ГПСУ

Правоохранители задержали мужчин, которые пытались незаконно попасть в Приднестровский регион Молдовы.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Для реализации своего плана потенциальные клиенты обратились за помощью к админу телеграмм-канала. В случае удачной переправки, последний получил бы от 4 до 7 тысяч долларов США с каждого на криптокошелек.

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Как выяснилось, к месту сбора мужчины добирались собственными силами - на поезде, на такси, а некоторых даже подвозили женщины. Оттуда путешественники пешком направились к госгранице, однако поход длился не долго. В одном из сел Подольского района всех нарушителей задержали пограничники (по данным УП, это произошло 13 июля).

В отношении горе-клиентов составили протоколы об админправонарушениях по ч.2 ст.204-1 КУоАП, дела направлены в суд.

ВИДЕО ДНЯ

Круг причастных лиц устанавливается, следственные действия продолжаются.

Темы: уклонистыПограничная службаОдесская область
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