Латвия с 16 июля запрещает въезд автомобилей на белорусских номерах

Латвийская Служба государственных доходов сообщила, что со вторника, 16 июля, легковые автомобили с выданными в Беларуси регистрационными номерами не смогут въехать в страну.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу латвийской Службы государственных доходов

Детали: Как пояснили в ведомстве, согласно введенным ЕС санкциями, запрещено ввозить в Евросоюз из Беларуси товары, продажа которых способствовала бы диверсификации доходов Минска, поддерживающего агрессию РФ против Украины. В список таких товаров входят и легковушки.

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"С целью обеспечения выполнения санкций ЕС с 16 июля 2024 года лицам запрещается въезд на территорию Латвийской Республики на транспортных средствах, зарегистрированных в Республике Беларусь", – говорится в сообщении.

Этот запрет на въезд не будет распространяться на транспортные средства, предназначенные для использования дипломатическими и консульскими представительствами, в том числе делегациями, посольствами и миссиями во время поездок.

Водитель на авто, зарегистрированном в Беларуси, должен будет вернуться из пункта пересечения границы в страну, из которой он намеревался въехать в Латвию.

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Если он отказывается выполнять указания таможенных органов, в том числе вернуться в Беларусь или Россию, может быть принято решение о конфискации автомобиля.

Напомним: