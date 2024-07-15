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По делам Майдана суд вынес еще один приговор экс-правоохранителю-полковнику

Валентина РоманенкоПонедельник, 15 июля 2024, 14:56
По делам Майдана суд вынес еще один приговор экс-правоохранителю-полковнику
Федчук. справа. фото из открытых источников

К 8 годам лишения свободы приговорили заочно экс-правоохранителя, по указанию которого "беркутовцы" препятствовали деятельности народных депутатов Украины во время Революции Достоинства.

Источник: Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно ОГП: "Суд признал виновным бывшего заместителя начальника ГУ МВД Украины в городе Киеве в организации совершения подчиненными работниками действий, выходящих за пределы предоставленных полномочий, которые сопровождались насилием, а также организации невыполнения законных требований народных депутатов Украины и создания искусственных препятствий в их работе

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Он приговорен к 8 годам лишения свободы. А также лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года, с лишением специального звания "полковник"".

Детали: По данным источника УП, речь идет о Петре Федчуке.

Прокуроры в суде доказали, что 19 августа 2013 года экс-правоохранитель имел целью помешать народным депутатам Украины принять участие в работе сессии Киевского горсовета.

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Превышая свои полномочия, он дал заведомо незаконные указания подчиненным не допускать народных депутатов в помещение, где было запланировано проведение сессии. При этом правоохранители могли применять насилие.

Во исполнение этих указаний работники ПМОП "Беркут" ГУ МВД Украины в г. Киеве, при непосредственном руководстве осужденного, находясь у центрального входа КГГА, заблокировали вход в административное здание, выстроившись в несколько цепей.

Далее с помощью специальных металлических конструкций и спецсредств правоохранители начали оттеснять народных депутатов Украины и других людей от прохода в здание, нанося при этом пострадавшим телесные повреждения и физическую боль.

В связи с длительным сокрытием обвиняемого от органов следствия и суда на временно оккупированной территории Украины и на территории государства-агрессора судебное разбирательство в отношении него осуществлялось по специальной процедуре in absentia.

В ОГП напоминают, что Федчук ранее также привлечен к уголовной ответственности за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений во время массовых акций протеста в 2013-2014 годах, в том числе за организацию убийств и покушений на убийства протестующих, причинение им телесных повреждений различной степени тяжести и других преступлений. Обвинительный акт в этом уголовном производстве сейчас рассматривается в суде.

Темы: ЕвромайданОфис генпрокурора
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