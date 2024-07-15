Зеленский о Сырском и прорыве РФ на Харьковщине: с деталями будем разбираться потом
Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не будет оценивать работу командующего ВСУ Александра Сырского в контексте прорыва россиян на Харьковщине, потому что это послевоенные разговоры. Зеленский добавил, что под командованием Сырского освобождали Харьковскую область и останавливали россиян.
Источник: Зеленский во время общения с журналистами 15 июля
У Зеленского спросили, как он оценивает работу Сырского, учитывая майский прорыв россиян на Харьковщине.
Прямая речь: "У Сырского серьезный вызов. Мы ждали оружия и голосования пакета (военный помощи - ред.) почти восемь месяцев. Я не хочу сравнивать. Я ко всем отношусь с соответствующим уважением. Каждый выполняет или выполнял задачи на своем месте.
Сложно сказать, чтобы было, если бы не изменилось руководство армии (с Валерия Залужного на Сырского - ред.). И, откровенно, я не хочу об этом говорить. Это вопросы и разговоры послевоенные. Мы должны уважать и быть благодарными всем, кто воюет за Украину и защищает государство.
Я не считаю, что если бы кто-либо был на месте Сырского, то не было бы соответствующего прорыва (майского прорыва РФ на Харьковщине - ред.). Я считаю, что он бы был, потому что этого хотели русские. У них была задача зайти и оккупировать Харьков.
Плюс большой в этой ситуации по Сырскому в том, что он знает Харьков. Он отвоевывал его, отвоевывал тот регион и успешная операция была на Харьковщине именно под его командованием.
Остановили (россиян - ред.) - молодцы. Не дали оккупировать Харьков, без пакета, - молодцы. А потом с деталями будем разбираться, когда у нас будет пауза".
Напомним:
- В ночь на 10 мая российская армия во второй раз пошла наступлением на Харьковщину - область, которую Силы обороны отбили в результате блестящей операции в сентябре 2022-го.
- Несмотря на заблаговременные публичные заявления ГУРа о наступлении, Силы обороны в определенной степени оказались к нему не готовы.
- Оккупанты перешли государственную границу Украины сразу в двух точках: в районе сел Стрелечья, Красное, Борисовка (направление наступления от государственной границы до села Липцы) и сел Плетеневка, Огирцево, Гатище (от госграницы до города Волчанск). Более того, смогли развить свое наступление вглубь и вширь.
- За неделю наступления россияне захватили примерно десять сел на Харьковщине, пройдя 4-6 километров в середину украинских территорий.