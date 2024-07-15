Зеленский о Сырском и прорыве РФ на Харьковщине: с деталями будем разбираться потом

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не будет оценивать работу командующего ВСУ Александра Сырского в контексте прорыва россиян на Харьковщине, потому что это послевоенные разговоры. Зеленский добавил, что под командованием Сырского освобождали Харьковскую область и останавливали россиян.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами 15 июля

У Зеленского спросили, как он оценивает работу Сырского, учитывая майский прорыв россиян на Харьковщине.

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Прямая речь: "У Сырского серьезный вызов. Мы ждали оружия и голосования пакета (военный помощи - ред.) почти восемь месяцев. Я не хочу сравнивать. Я ко всем отношусь с соответствующим уважением. Каждый выполняет или выполнял задачи на своем месте.

Сложно сказать, чтобы было, если бы не изменилось руководство армии (с Валерия Залужного на Сырского - ред.). И, откровенно, я не хочу об этом говорить. Это вопросы и разговоры послевоенные. Мы должны уважать и быть благодарными всем, кто воюет за Украину и защищает государство.

Я не считаю, что если бы кто-либо был на месте Сырского, то не было бы соответствующего прорыва (майского прорыва РФ на Харьковщине - ред.). Я считаю, что он бы был, потому что этого хотели русские. У них была задача зайти и оккупировать Харьков.

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Плюс большой в этой ситуации по Сырскому в том, что он знает Харьков. Он отвоевывал его, отвоевывал тот регион и успешная операция была на Харьковщине именно под его командованием.

Остановили (россиян - ред.) - молодцы. Не дали оккупировать Харьков, без пакета, - молодцы. А потом с деталями будем разбираться, когда у нас будет пауза".

Напомним: