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Испания отправила в Украину 10 танков Leopard и другую помощь

Мария Емец, Алена МазуренкоПонедельник, 15 июля 2024, 16:19
Испания отправила в Украину 10 танков Leopard и другую помощь
ТАНК LEOPARD. ФОТО GETTY IMAGES

Испания отправила в Украину новую партию военной помощи, в которую вошли в том числе десять обновленных танков Leopard 2A4.

Источник: "Европейская правда", Министерство обороны Испании

Детали: Пакет включает 10 танков Leopard 2A4, различные экскаваторы и противотанковые ракеты.

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Танки, которые получат ВСУ, перед тем прошли углубленный ремонт и техническое обслуживание на заводе Santa Bárbara Sistemas в Севилье и прошли испытания, во время которых проверяли их техническую исправность.

Помощь в пути еще с конца прошлой недели, в субботу судно отправилось из Испании и перед следующими выходными должно прибыть в Польшу, откуда организуют дальнейшую перевозку в Украину.

"На всех этапах этого важного перемещения принимают надлежащие меры безопасности", – добавили в Минобороны.

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С этой партией общее количество танков, которые Испания передала Украине, достигло 20.

Следующую партию планируют предоставить во второй половине 2024 года.

В июне неофициально сообщалось, что Испания передала Украине вторую партию зенитных ракет к системам противовоздушной обороны Patriot.

Напомним, Германия на прошлой неделе отчиталась об отправке Украине боеприпасов к Patriot и Leopard 1.

Темы: Испанияпомощь Украиневойна
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