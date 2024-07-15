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Bloomberg: Великобритания и страны ЕС усилят проверки российского нефтяного флота

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 15 июля 2024, 19:51
Bloomberg: Великобритания и страны ЕС усилят проверки российского нефтяного флота
Иллюстративное фото: Getty Images

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники написало, что на этой неделе Великобритания планирует обратиться к группе европейских стран с призывом к действиям в отношении так называемого теневого флота нефтяных танкеров, которые Россия использует для обхода международных санкций.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Несколько правительств в связи с этим планируют одобрить план в кулуарах встречи Европейского политического сообщества в четверг, свидетельствует проект заявления, который есть в распоряжении агентства. Встреча пройдет в Великобритании.

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Эти страны имеют целью обмениваться информацией о российском "теневом флоте", координировать свои ответы на риски, которые представляют его корабли и посредники, и "работать с частным сектором и другими морскими заинтересованными сторонами для устранения этой угрозы", говорится в проекте заявления.

Для этого официальные лица и эксперты из разных стран создадут группу реагирования и проведут встречи, чтобы срочно "принять конкретные меры".

"Теневой флот" России представляет угрозу для наших стран и других, которые зависят от мировых морей и океанов. Многие корабли этого "теневого флота" не застрахованы и плохо обслуживаются. Многие из них занимаются деятельностью, которая нарушает базовые стандарты и правила безопасности и охраны окружающей среды", – говорится в документе, который еще может измениться до подписания в конце этой недели.

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По словам одного из собеседников, который говорил на условиях анонимности, в дальнейшем еще больше судов российского "теневого флота" могут оказаться под санкциями.

Напомним, 24 июня Совет ЕС объявил о новых антироссийских санкциях, направленных против танкеров, входящих в состав нефтяного "теневого флота" РФ.

Ранее в ЕС выражали обеспокоенность экологическими рисками для Средиземного моря из-за обхода танкерами санкций.

Темы: ВеликобританияфлотРосcия
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