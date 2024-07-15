Покушение на Трампа: в Сенате США проведут расследование

Председатель комитета по вопросам внутренней безопасности Сената США, демократ Гэри Питерс заявил, что комитет начинает двухпартийное расследование покушения на бывшего президента Дональда Трампа во время митинга 13 июля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телеканал CNN

Детали: В комитете надеются ускорить процесс и провести слушания до того, как Сенат уйдет на августовские каникулы.

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"Мы собираемся провести расследование, двухпартийное расследование комитета по вопросам внутренней безопасности, чтобы рассмотреть события, которые произошли, и определить, были ли пробелы в системе безопасности, которые мы должны закрыть", – сказал Питерс.

"Мы постараемся ускорить это. Поэтому сейчас мы просим провести детальные брифинги для членов комитета", – отметил сенатор.

Он добавил, что сенаторы будут использовать свое расследование сбоев в системе безопасности нападения на Капитолий 6 января 2021 года как "шаблон" для этих новых слушаний.

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"Если вы помните, мы провели комплексную оценку безопасности после 6 января. В том расследовании мы предоставили ряд рекомендаций, и значительная часть этих рекомендаций теперь включена в практику безопасности здесь, в Капитолии", – сказал демократ от штата Мичиган.

Питерс сообщил, что вчера он долго разговаривал с министром внутренней безопасности Алехандро Майоркасом, и что ФБР "сейчас проводит брифинг" для него.

Напомним, Секретная служба США усилила меры безопасности для экс-президента Дональда Трампа после попытки покушения на него во время митинга в субботу 13 июля.

Федеральное бюро расследований США рассматривает стрельбу, которая произошла на предвыборном митинге бывшего президента Дональда Трампа, как покушение на убийство, а также как "потенциальный" внутренний террористический акт.

Подробно о покушении на Трампа – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США.