Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Покушение на Трампа: в Сенате США проведут расследование

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 15 июля 2024, 20:21
Покушение на Трампа: в Сенате США проведут расследование
ФОТО: GETTY IMAGES

Председатель комитета по вопросам внутренней безопасности Сената США, демократ Гэри Питерс заявил, что комитет начинает двухпартийное расследование покушения на бывшего президента Дональда Трампа во время митинга 13 июля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телеканал CNN

Детали: В комитете надеются ускорить процесс и провести слушания до того, как Сенат уйдет на августовские каникулы.

Реклама:

"Мы собираемся провести расследование, двухпартийное расследование комитета по вопросам внутренней безопасности, чтобы рассмотреть события, которые произошли, и определить, были ли пробелы в системе безопасности, которые мы должны закрыть", – сказал Питерс.

"Мы постараемся ускорить это. Поэтому сейчас мы просим провести детальные брифинги для членов комитета", – отметил сенатор.

Он добавил, что сенаторы будут использовать свое расследование сбоев в системе безопасности нападения на Капитолий 6 января 2021 года как "шаблон" для этих новых слушаний.

ВИДЕО ДНЯ

"Если вы помните, мы провели комплексную оценку безопасности после 6 января. В том расследовании мы предоставили ряд рекомендаций, и значительная часть этих рекомендаций теперь включена в практику безопасности здесь, в Капитолии", – сказал демократ от штата Мичиган.

Питерс сообщил, что вчера он долго разговаривал с министром внутренней безопасности Алехандро Майоркасом, и что ФБР "сейчас проводит брифинг" для него.

Напомним, Секретная служба США усилила меры безопасности для экс-президента Дональда Трампа после попытки покушения на него во время митинга в субботу 13 июля.

Федеральное бюро расследований США рассматривает стрельбу, которая произошла на предвыборном митинге бывшего президента Дональда Трампа, как покушение на убийство, а также как "потенциальный" внутренний террористический акт.

Подробно о покушении на Трампа – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США.

Темы: СШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Днепре убили активиста Михаила Тонконогого, полиция задержала двух подозреваемых

Подозреваемый в убийстве Фарион является футболистом-юниором: "Слідство.Інфо" назвало имя

видео, фотоВ море возле Турции нашли гидроцикл со взрывчаткой: говорят, украинский

В Днепре задержан 18-летний подозреваемый в убийстве Фарион

Лидер Чехии считает, что переговоры о мире в Украине требуют привлечения РФ и Китая

Подтопление тоннелей: начальника киевского метро отправили под круглосуточный домашний арест

Все новости...
США
Ничего нового: в Берлине прокомментировали угрозы РФ европейским столицам из-за ракет США
В Пентагоне объяснили, почему не отменяют запрет на удары ATACMS по территории РФ
Судья решила закрыть дело против Трампа относительно секретных документов
Последние новости
19:42
Венгрия непублично заняла у китайских банков рекордный 1 млрд евро
19:31
В России пообещали "замедление" YouTube на 70%
19:30
видеоТренер "Полесья" Имад Ашур игрокам: Не забыбаем тех, кто защищает нашу страну, кого мы представляем
19:22
видео"Ездят на фронт, дают лапу": как боевые коты Мавик и Лео радуют пограничников
19:09
Правительство выделило более 250 миллионов на водоснабжение для Николаева и Кривого Рога
19:03
Оккупанты обстреляли Харьковщину, известно о трех пострадавших
19:03
В Украине запустили проект по обмену коллаборационистов на пленных украинцев
19:01
На Олимпийских играх-2024 установлен первый мировой рекорд
18:44
Суд обязал НАБУ проверить главу "Укрэнерго" на коррупцию
18:33
фотоNASA показало 25 космических снимков в честь "юбилея" телескопа Чандры
Все новости...
Реклама:
Реклама: