Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

В Еврокомиссии объявили меры по председательству Венгрии за "мирные вояжи" Орбана

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникПонедельник, 15 июля 2024, 21:14

Учитывая "мирные вояжи" Виктора Орбана глава Еврокомиссии Урсула фон лер Ляйен отменила визит коллегии комиссаров в Венгрию и откорректировала уровень представительства на заседаниях под венгерским председательством.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на представителя Еврокомиссии Эрика Мамера

Детали: Мамер сказал, что это решение принято "в свете последних событий, связанных с началом председательства Венгрии". Несколько дней назад он дал понять, что в ЕК готовят последствия для Венгрии из-за несогласованного визита Виктора Орбана в Москву.

Реклама:

"Президент решила, что Европейская комиссия будет представлена только на уровне высших должностных лиц во время неформальных заседаний Совета. Визит коллегии (комиссаров) в председательствующую страну не состоится", – сообщил Мамер. Это означает, что еврокомиссары не будут посещать неформальные встречи, организованные венгерским председательством.

Юридическая служба Евросоюза ранее установила, что переговоры венгерского премьера с Путиным противоречит договорам ЕС.

По данным СМИ, государства Европейского Союза рассматривают различные варианты наказаний для Венгрии из-за несогласованного визита в Россию.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Безнаказанный Орбан: как Венгрия "во главе" ЕС ломает правила в переговорах об Украине.

Темы: ВенгрияОрбанЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Днепре убили активиста Михаила Тонконогого, полиция задержала двух подозреваемых

Подозреваемый в убийстве Фарион является футболистом-юниором: "Слідство.Інфо" назвало имя

видео, фотоВ море возле Турции нашли гидроцикл со взрывчаткой: говорят, украинский

В Днепре задержан 18-летний подозреваемый в убийстве Фарион

Лидер Чехии считает, что переговоры о мире в Украине требуют привлечения РФ и Китая

Подтопление тоннелей: начальника киевского метро отправили под круглосуточный домашний арест

Все новости...
Венгрия
Орбан после поездок в Украину и РФ разослал лидерам ЕС свой "мирный план"
МИД Германии: Председательство Венгрии в ЕС уже нанесло значительный ущерб
Главная либералка Европарламента просит наказать Венгрию за "миротворчество"
Последние новости
20:42
Зеленский: Важно, чтобы в оборонном производстве начали работать инвестиции
20:37
АМКУ назвал условия ирландской группе CRH для покупки двух цементных заводов Украины
20:32
прогнозЗолотые ожидания: сколько медалей завоюют украинские спортсмены на Олимпийских играх
20:23
В ЕС ожидают, что рамочное соглашение о $50 млрд росактивов Украине заключат до октября
20:14
Россияне сбросили бомбу на Киндийку: пострадали супруги
20:00
Минэнерго продолжает настаивать, что авария на АЭС - фейк роспропаганды
19:42
Венгрия непублично заняла у китайских банков рекордный 1 млрд евро
19:31
В России пообещали "замедление" YouTube на 70%
19:30
видеоТренер "Полесья" Имад Ашур игрокам: Не забыбаем тех, кто защищает нашу страну, кого мы представляем
19:22
видео"Ездят на фронт, дают лапу": как боевые коты Мавик и Лео радуют пограничников
Все новости...
Реклама:
Реклама: