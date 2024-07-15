В Еврокомиссии объявили меры по председательству Венгрии за "мирные вояжи" Орбана

Учитывая "мирные вояжи" Виктора Орбана глава Еврокомиссии Урсула фон лер Ляйен отменила визит коллегии комиссаров в Венгрию и откорректировала уровень представительства на заседаниях под венгерским председательством.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на представителя Еврокомиссии Эрика Мамера

Детали: Мамер сказал, что это решение принято "в свете последних событий, связанных с началом председательства Венгрии". Несколько дней назад он дал понять, что в ЕК готовят последствия для Венгрии из-за несогласованного визита Виктора Орбана в Москву.

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"Президент решила, что Европейская комиссия будет представлена только на уровне высших должностных лиц во время неформальных заседаний Совета. Визит коллегии (комиссаров) в председательствующую страну не состоится", – сообщил Мамер. Это означает, что еврокомиссары не будут посещать неформальные встречи, организованные венгерским председательством.

Юридическая служба Евросоюза ранее установила, что переговоры венгерского премьера с Путиным противоречит договорам ЕС.

По данным СМИ, государства Европейского Союза рассматривают различные варианты наказаний для Венгрии из-за несогласованного визита в Россию.

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