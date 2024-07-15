Республиканцы выдвинули Трампа кандидатом в президенты США

Дональд Трамп получил достаточное количество голосов, чтобы стать кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Экс-президента США утвердили официальным кандидатом от Республиканской партии на национальном съезде в Милуоки. Трамп был ожидаемым номинантом в течение нескольких месяцев, но именно голосование делегатов съезда дает ему статус официального кандидата.

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Во время поименного голосования голоса делегации от штата Флориды поместили Трампа на первое место. Объявлял результаты от Флориды сын Трампа Эрик.

Это произошло после того, как Трамп пережил попытку покушения на него в субботу, когда вооруженный мужчина выстрелил в него во время предвыборного митинга в Пенсильвании.

Трамп получил ранение в ухо, но все равно открыл четырехдневный съезд партии, которая избрала его своим кандидатом в президенты.

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Трамп должен официально принять выдвижение от партии в своем обращении в прайм-тайм в четверг.

Также известно, что Трамп избрал сенатора Джей Ди Вэнса своим кандидатом в вице-президенты.

Съезд республиканцев открылся через несколько часов после того, как Дональд Трамп добился серьезной победы, когда федеральная судья отклонила одно из уголовных дел против Трампа.