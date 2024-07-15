Трамп определился с кандидатом в вице-президенты

Дональд Трамп, который станет кандидатом в президенты от Республиканской партии, выбрал своим вероятным вице-президентом сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса.

Источник: Трамп в соцсети Trump Social, сообщает "ЕвроПравда"

Детали: В посте Трамп заявил, что решил выбрать Ди Вэнса как своего кандидата в вице-президенты после "длительных размышлений". Среди его заслуг он назвал службу в морской пехоте США, работу в финансовой сфере и ИТ, юридическое образование. "Как вице-президент, Ди Вэнс будет и дальше бороться за Конституцию, поддерживать наших военных и делать все, чтобы вернуть АМЕРИКЕ величие", – написал Трамп.

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СМИ сообщали, что другими потенциальными кандидатами республиканца на должность вице-президента были сенатор от Флориды Марко Рубио и губернатор Северной Дакоты Даг Бергем.

Среди них Ди Вэнс занимает наиболее протрамповскую позицию и является крупнейшим критиком помощи Украине. Среди прочего, он предлагал, чтобы Киев провозгласил нейтральный статус, пошел на переговоры с Россией и был готов идти на территориальные уступки. Зато соратник Трампа призвал США сосредоточиться на соперничестве с Китаем.

Отметим, что кандидатура вице-президента не обязательно будет определять политику будущего лидера Белого дома в отношении Украины. К примеру, в администрации Джо Байдена Камала Харрис не занимается украинским направлением. Но выбор Трампа подчеркивает господство скептических к поддержке Украины настроений в его окружении.

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Присутствие экс-президента США на съезде Республиканской партии было под вопросом после того, как в субботу на него совершили покушение.

Напомним, Трамп еще в январе заявлял, что у него уже есть кандидат на должность вице-президента. По его словам, люди не будут "настолько удивлены" его выбором партнера в предвыборной гонке.