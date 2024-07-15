Генштаб: Горячее всего на Покровском направлении, враг активен еще на трех

За минувшие сутки на фронте произошло 110 боевых столкновений, горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, также РФ активна на Харьковском, Кураховском и Торецком направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: По данным ведомства, в течение суток противник нанес по территории Украины 63 авиационных удара (задействовал, в частности, 102 КАБ), использовал для поражения 373 дрона-камикадзе. Совершил 3101 обстрел по позициям наших войск и населенным пунктам.

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На Харьковском направлении Россия 16 раз атаковала неподалеку от Глубокого и Волчанска. Три боевых столкновения возле Волчанска продолжаются.

На Купянском направлении российские войска в течение дня четыре раза пытались продвинуться к нашим позициям неподалеку от Стельмаховки и Петропавловки.

В Лиманском направлении враг атаковал пять раз в районах Невского и Тернов.

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На Северском направлении противник шесть раз в течение дня пытался прорвать нашу оборону в районах Белогоровки, Раздолевки, Верхнекаменного и Спорного.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боевых столкновений. Пять атак окупантов в районах Григоровки и Временного Яра успеха не имели.

Дословно: "На Торецком направлении наши войска отражали 12 атак противника вблизи Северного и Нью-Йорка. Семь атак потерпели неудачу, остальные - еще продолжаются.

Наибольшую активность враг проявил сегодня в Покровском направлении. Всего, с начала суток, оккупанты 31 раз пытались вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Яснобродовка. В настоящее время 23 атаки врага отбиты, восемь боеприкосновений продолжаются. Наши защитники принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. Агрессор несет значительные потери. По предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на направлении 344 кафира, 127 из них - безвозвратно. Уничтожены четыре боевых бронированных машины, четыре артиллерийские системы, танк и три автомобиля. Еще восемь пушек, шесть боевых бронированных машин и один танк окупантов значительно повреждены.

На Кураховском направлении враг 14 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районе Красногоровки и Прасковьевки. Две атаки у Парасковеевки до сих пор продолжаются.

На Времивском направлении наши войска отражали семь атак противника вблизи Водяного, Константиновки и Макаровки, два боестолкновения продолжаются.

Трижды оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции на Ореховском направлении, в районе Малой Токмачки и Новоандреевки.

В Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Три штурма вражеской пехоты были отбиты украинскими воинами".