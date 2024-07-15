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Генштаб: Горячее всего на Покровском направлении, враг активен еще на трех

Татьяна ОлейникПонедельник, 15 июля 2024, 23:40
Генштаб: Горячее всего на Покровском направлении, враг активен еще на трех
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За минувшие сутки на фронте произошло 110 боевых столкновений, горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, также РФ активна на Харьковском, Кураховском и Торецком направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: По данным ведомства, в течение суток противник нанес по территории Украины 63 авиационных удара (задействовал, в частности, 102 КАБ), использовал для поражения 373 дрона-камикадзе. Совершил 3101 обстрел по позициям наших войск и населенным пунктам.

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На Харьковском направлении Россия 16 раз атаковала неподалеку от Глубокого и Волчанска. Три боевых столкновения возле Волчанска продолжаются.

На Купянском направлении российские войска в течение дня четыре раза пытались продвинуться к нашим позициям неподалеку от Стельмаховки и Петропавловки.

В Лиманском направлении враг атаковал пять раз в районах Невского и Тернов.

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На Северском направлении противник шесть раз в течение дня пытался прорвать нашу оборону в районах Белогоровки, Раздолевки, Верхнекаменного и Спорного.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боевых столкновений. Пять атак окупантов в районах Григоровки и Временного Яра успеха не имели.

Дословно: "На Торецком направлении наши войска отражали 12 атак противника вблизи Северного и Нью-Йорка. Семь атак потерпели неудачу, остальные - еще продолжаются.

Наибольшую активность враг проявил сегодня в Покровском направлении. Всего, с начала суток, оккупанты 31 раз пытались вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Яснобродовка. В настоящее время 23 атаки врага отбиты, восемь боеприкосновений продолжаются. Наши защитники принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. Агрессор несет значительные потери. По предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на направлении 344 кафира, 127 из них - безвозвратно. Уничтожены четыре боевых бронированных машины, четыре артиллерийские системы, танк и три автомобиля. Еще восемь пушек, шесть боевых бронированных машин и один танк окупантов значительно повреждены.

На Кураховском направлении враг 14 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районе Красногоровки и Прасковьевки. Две атаки у Парасковеевки до сих пор продолжаются.

На Времивском направлении наши войска отражали семь атак противника вблизи Водяного, Константиновки и Макаровки, два боестолкновения продолжаются.

Трижды оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции на Ореховском направлении, в районе Малой Токмачки и Новоандреевки.

В Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Три штурма вражеской пехоты были отбиты украинскими воинами".

Темы: Генштаббоевые действия
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