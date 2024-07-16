За самовольное оставление части в 2023 году осудили более 1,5 тысячи человек

Самовольное оставление воинской части является самым распространенным преступлением среди военнослужащих, в 2023 году за него было осуждено 1 тыс. 577 военных, из которых 30 - женщины.

Источник: глава Верховного Суда Станислав Кравченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Давайте посмотрим открытые данные статистических отчетов Государственной судебной администрации на сегодня. За СОЧ в 2023 году осуждены 1 тыс. 577 военных, из которых 30 - женщины. Согласно данным ГСА, это самое распространенное преступление, поскольку составляет 61% всех осужденных за военные уголовные правонарушения (преступления против военной службы)".

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Детали: По словам судьи, за потерю военного имущества осуждены 37 человек. "Что это за имущество, насколько важное, чтобы осудить человека и отправить для отбывания наказания?" - добавил председатель суда.

За нарушение правил обращения с оружием в прошлом году, как сообщил Кравченко, было осуждено 35 человек, за дезертирство - 113, уклонение от военной службы из-за нанесения себе увечья - 32.

"В целом, согласно статистическим данным ГСА, количество осужденных за военные преступления в 2023 году было значительно выше, чем в 2022 году, - 2 тыс. 585 человек и 1 тыс. 490 соответственно. Речь идет о приговорах, которые уже вступили в законную силу", - отметил глава Верховного Суда.