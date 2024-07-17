Ультраправые группы Орбана и «АдН» не получили руководящих должностей в Европарламенте

Европейский парламент накануне, 16 июля, не поддержал назначение на должности вице-президентов представителей двух новых ультраправых групп – "Патриотов за Европу" Виктора Орбана и "Европы суверенных наций" во главе с "Альтернативой для Германии" ("АдГ").

Источник: "Европейская правда", публикация Euronews

Детали: Из четырнадцати вице-президентских должностей в Европарламенте одиннадцать избрали в первом туре голосования: пять – от левоцентристских социалистов и демократов, три – от Европейской народной партии, две – либеральной группы Renew Europe и одну – от "Зелёных".

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Мягким евроскептикам из "Европейских консерваторов и реформистов" (ЕКР), которых возглавляет премьер-министр Италии Джорджия Мелони, во втором туре голосования удалось получить два вице-президентских места – на одно больше, чем в предыдущем созыве.

Последнее, четырнадцатое место вице-президента получил представитель "Левых".

Ни "Патриоты за Европу" во главе с Жорданом Барделлой из "Национального объединения", ни "Европа суверенных наций" из "Альтернативы для Германии" не будут представлены в бюро Европарламента, которое формирует его регламент и бюджет.

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На прошлой неделе в Европейской народной партии – крупнейшей группе Европарламента – подтвердили, что ведут переговоры с другими центристскими группами, чтобы не допустить крайне правых и "друзей Путина" к влиятельным должностям.

Представитель "Патриотов" назвал эти усилия "недемократическими" и оскорблением для "миллионов европейских граждан, которые имеют право быть услышанными".

"Европа суверенных наций" насчитывает 28 евродепутатов из девяти стран и была образована "АдГ", которую исключили из ультраправой группы "Идентичность и демократия" из-за скандалов. А в "Патриоты за Европу" вошли депутаты от партий Виктора Орбана и Марин Ле Пен. Сейчас это третья по величине сила в парламенте, которая насчитывает 84 депутата.

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