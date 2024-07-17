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В Польше расследуют, мог ли экс-министр обороны раскрыть секретную информацию

Андрей Синявский, Валентина РоманенкоСреда, 17 июля 2024, 17:21
В Польше расследуют, мог ли экс-министр обороны раскрыть секретную информацию
Мариуш Блащак. иллюстративное фото из Википедии

Польская прокуратура расследует возможное раскрытие секретной информации экс-министром обороны Мариушем Блащаком после получения уведомления о подозрении в совершении преступления от Службы военной контрразведки Польши (SKW).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Речь идет о рассекречивании части документа плана применения Вооруженных сил Республики Польша "Стража". В документе подробно описано, как военные должны были защищать Польшу от возможного российского нападения.

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Служба военной контрразведки заявила, что после обнародования 17 сентября 2023 года Блащаком информации из документа об оперативных планах Вооруженных сил Польши провела проверку состояния защиты секретной информации в ведомстве.

Как отмечает SKW, она установила нарушения в части ненадлежащего обращения с секретной информацией, которые действовали в ущерб интересам защиты секретной информации и соответствовали признакам преступлений.

"Выполняя обязанности... руководитель Службы военной контрразведки 17 июля 2024 года подал в прокуратуру сообщение о подозрении в совершении преступления бывшим министром национальной обороны Мариушем Блащаком", – говорится в сообщении.

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Осенью 2023 года во время парламентской избирательной кампании Блащак рассекретил часть плана "Варта", обвинив тогдашнюю оппозицию в том, что она хотела передать часть Польши к востоку от Вислы агрессору.

На прошлой неделе Сейм Польши поддержал снятие иммунитета с Блащака, нынешнего депутата от "Права и справедливости", который фигурирует в деле о "публичном оскорблении" из-за несбитой ракеты возле города Быдгощ.

Напомним, речь идет об инциденте конца апреля 2023 года, когда вблизи города Замость, примерно в 15 километрах от Быдгоща, нашли остатки неидентифицированного военного объекта. Позже заявили, что речь идет о российской ракете, которая залетела в воздушное пространство в декабре 2022-го.

Тогдашний министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что ему не доложили о пересечении ракетой воздушного пространства, и обвинил в этом Пйотровского. Генерал подал в отставку в октябре 2023 года, незадолго до парламентских выборов.

Темы: Польша
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