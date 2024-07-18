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ЗМІ: Обама та Пелосі приєднались до тиску за зняття Байдена з виборів

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникЧетверг, 18 июля 2024, 20:30
ЗМІ: Обама та Пелосі приєднались до тиску за зняття Байдена з виборів
Байден. Фото - Getty Images

Демократы Барак Обама и Нэнси Пелоси считают, что президенту Джо Байдену следует пересмотреть решение об участии в выборах.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на АР

Детали: Бывший президент Барак Обама в частном порядке выразил демократам беспокойство относительно кандидатуры президента Джо Байдена, а бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предупредила непосредственно Байдена, что демократы могут потерять возможность получить контроль в Палате представителей, если он не откажется от участия в выборах.

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Обама, крайне влиятельный в Демократической партии, в последние дни заявил союзникам, что шансы президента Байдена к победе значительно уменьшились, и он считает, что президенту необходимо серьезно рассмотреть жизнеспособность его кандидатуры, по словам нескольких источников The Washington Post.

Пелоси показала Байдену результаты опросов, которые свидетельствуют о том, что он, скорее всего, не сможет победить Дональда Трампа, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

В условиях дефицита времени демократы на самом высоком уровне настойчиво призывают Байдена пересмотреть свое решение о переизбрании.

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Стоит отметить, сразу после неудачных дебатов президента США с Дональдом Трампом Обама высказывался в поддержку Байдена, утверждая, что "плохие вечера случаются".

По данным издания Axios, несколько топ-демократов считают, что президента США Джо Байдена вскоре убедят не участвовать в выборах и он снимет кандидатуру.

Перед этим Politico сообщало, что закрытая социология демократов показала провальные результаты Байдена.

Темы: ОбамаБайденСША
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