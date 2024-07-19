Укрзализныця сообщила о смерти пассажирки в вагоне поезда без кондиционера

В Укрзализныце обнародовали комментарий относительно смерти в ночь на 16 июля пассажирки вагона поезда 4/3 Запорожье - Ужгород на станции Бердичев.

Детали: комментарий Укрзализныци

Дословно: "Вагон, в котором путешествовала пассажирка, был маркирован во всех наших системах как „вагон без кондиционирования".

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Детали: Железнодорожники сообщили, что причину смерти пассажирки сейчас устанавливают правоохранители и судмедэксперты.

В Укрзализныце утверждают, что случаи "естественных смертей" в вагонах случаются, иногда даже несколько раз в месяц.

Это, говорится в комментарии, "статистически понятно, учитывая количество пассажиров, которые ежедневно путешествуют поездами", в частности, в пиковые дни - более 100 тысяч человек, как население немаленького города.

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Укрзализныця детально изучает все обстоятельства таких случаев и при необходимости способствует расследованию.

Отмечается, что Укрзализныця детально изучает все обстоятельства таких случаев и при необходимости способствует расследованию.

Железнодорожники напомнили: если самочувствие пассажира ухудшилось во время поездки, не колеблясь надо обращаться за помощью к проводнику, который может временно найти место в другом вагоне или вызвать медицинскую помощь.

"Кроме этого, учитывая аномальную жару, призываем максимально внимательно отнестись к выбору вагона и в любом случае запастись водой. Не менее внимательно следует отнестись и к собственному самочувствию перед, во время и даже после поездки.", - говорится в комментарии.