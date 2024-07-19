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Новое правительство Эстонии намерено увеличит налоги для финансирования обороны

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПятница, 19 июля 2024, 22:02
Новое правительство Эстонии намерено увеличит налоги для финансирования обороны
Фото: Getty Images

Новая коалиция в Эстонии в своем соглашении, опубликованном в пятницу, предложила повысить налог на добавленную стоимость, налог на прибыль и акцизы на алкоголь, табак и бензин - в частности для того, чтобы воплотить цели по расходам на оборону.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: Коалиционное соглашение Партии реформ, Социал-демократической партии и Eesti 200 предусматривает в частности увеличение НДС и налога на прибыль до 24% с июля 2025 и 2026 года соответственно, а также введение 2%-го налога на прибыль предприятий с 2026-го.

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Эти налоги, которые будут действовать временно – до конца 2028 года – подаются в программе как часть пакета налоговых повышений под названием "налог на оборону".

"Правительство, которое придет к власти после выборов в Рийгикогу 2027 года, решит, нужен ли этот налог, будет ли он изменен", – говорится в соглашении.

Новая коалиция Эстонии обещает сохранить расходы на оборону на уровне не менее 3%, а также покрыть расходы на размещение союзников по НАТО.

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На деньги, собранные за счет налога на оборону, коалиция хочет приобрести системы дальнобойного вооружения и боеприпасы, чтобы в случае необходимости иметь возможность уничтожить угрозу безопасности Эстонии на территории противника.

Правительство также хочет укрепить информационное, медийное и цифровое пространство Эстонии, повысить возможности цифровой обороны и киберзащиты государства от гибридных угроз и распространения ложной информации.

Предыстория:

  • Новая коалиция в Эстонии была сформирована после отставки премьера Каи Каллас, которая должна занять должность высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности.
  • Эстонский командующий силами обороны генерал Мартин Херем ранее призвал в течение следующих двух лет увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, прежде всего для закупки достаточного количества боеприпасов.

Темы: ЭстонияВооруженные силы
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