Количество боевых столкновений за минувшие сутки возросло до 161 – Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил, что за минувшие сутки количество боевых столкновений возросло до 161, больше всего – 44 – произошло на Покровском направлении.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа 1 июля

Детали: В Генштабе отмечают, что с начала минувших суток произошло 161 боевое столкновение.

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На Харьковском направлении российские оккупанты 11 раз пытались штурмовать оборонительные рубежи в районе Глубокого, Липцы и Волчанска. Продолжаются четыре боевых столкновения.

17 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Защитники успешно отбили штурмовые действия вблизи населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и Стельмаховка. Неподалеку Синьковки продолжаются три боестолкновения.

На Лиманском направлении российские войска совершали также 17 атакующих попыток – вблизи Грековки, Невского и Макеевки. Пять боев продолжаются.

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Активным агрессор был и на Северском направлении, где зафиксировали 19 штурмовых действий россиян. Локации боевых столкновений: Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Спорное, Выемка, Верхнекаменское. В районе последнего два боя продолжаются.

На Краматорском направлении украинские войска остановили пять атак противника в районах Нового и Клещеевки. В Новом, на направлении Часового Яра, одно боестолкновение еще не закончено.

На Торецком направлении россияне пытались 19 раз вклиниться в оборонительные рубежи Сил обороны возле населенных пунктов Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк. Отбито 16 атак, три еще продолжаются.

Наиболее интенсивно враг продолжает атаковать на Покровском направлении. Здесь с начала суток происходили 44 штурмовые действия россиян. И в дальнейшем продолжается отражение 14 атак вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Новоселовка Первая, Евгеновка, Сокол, Восход, Нетайлово.

Потери противника на Покровском направлении с начала суток составляют: в личном составе, безвозвратные – 109 оккупантов, санитарные – 181, еще несколько человек взяли в плен. Уничтожены один танк россиян, по одной БМП и МТ-ЛБ, два бронеавтомобиля "Тигр", два авто и одно багги, четыре БПЛА оперативно-тактического уровня, а также одна пушка. Среди поврежденной техники врага – танк, пушка, 120-мм миномет и четыре авто.

На Кураховском направлении захватчики пытались семь раз продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Парасковеевка, однако безуспешно.

На Времовском направлении происходило 10 вражеских атак в районах Водяного и Урожайного. Отпор одного штурмового действия еще продолжается.

На Ореховском направлении потерпели неудачу две атаки противника в сторону Роботино и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении оккупанты продолжают пытаться выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все восемь атак россиян успеха не имели.

Что предшествовало: Ранее Генштаб сообщал, что российские войска от Бахмута снова пытаются продвинуться к Часовому Яру (микрорайон Новый) и Клещеевке, за текущие сутки произошло 121 боестолкновение.