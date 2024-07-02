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Оккупанты ударили по центральной части Херсона из РСЗО и артиллерии

Ольга ГлущенкоВторник, 2 июля 2024, 01:30
Оккупанты ударили по центральной части Херсона из РСЗО и артиллерии
иллюстративное фото: Информативная Херсонщина / Facebook

Россияне ночью 2 июля нанесли удар по центральной части Херсона из РСЗО и артиллерии.

Источник: первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский

Прямая речь: "Выспаться сегодня Херсону орки, видимо, не дадут.

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С РСЗО и артиллерии отработали по центральной части города".

Что предшествовало: В понедельник, 1 июля, российские войска обстреливали Херсон с временно оккупированного левого берега Днепра.

Темы: Херсонобстрел
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