Оккупанты ударили по центральной части Херсона из РСЗО и артиллерии
Вторник, 2 июля 2024, 01:30
Россияне ночью 2 июля нанесли удар по центральной части Херсона из РСЗО и артиллерии.
Источник: первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский
Прямая речь: "Выспаться сегодня Херсону орки, видимо, не дадут.
Реклама:
С РСЗО и артиллерии отработали по центральной части города".
Что предшествовало: В понедельник, 1 июля, российские войска обстреливали Херсон с временно оккупированного левого берега Днепра.