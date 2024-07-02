НАТО ищет пути, как "защитить от Трампа" военную помощь Украине − WSJ

НАТО готовит ряд мер, направленных на сохранение и усиление долгосрочной поддержки Украины на фоне роста поддержки европейских правых сил и того, что бывший президент Дональд Трамп может победить на выборах − в частности, планирует откомандировать в Киев высокопоставленного гражданского чиновника и создать в Германии новое командование для координации военной помощи и обучения украинских войск.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей США и Альянса

Детали: Сообщается, что все эти шаги будут объявлены на саммите в Вашингтоне на следующей неделе.

Реклама:

Эти меры имеют целью поддержать перспективы Украины присоединиться к Альянсу, не предлагая ей членства. Они происходят на фоне всплеска поддержки правых политических сил в Европе и растущей вероятности того, что бывший президент Дональд Трамп может вернуться в Белый дом и уменьшить американскую поддержку Украины.

Организация Североатлантического договора также создает новое командование в Висбадене, Германия, для координации предоставления военной техники Киеву и подготовки украинских войск.

Операция, которая будет называться "НАТО − помощь в сфере безопасности и тренировки для Украины", будет укомплектована почти 700 американскими и другими военнослужащими из 32 стран-членов Альянса. Она возьмет на себя большую часть миссии, которую американские военные выполняли после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

ВИДЕО ДНЯ

Издание пишет, что новые инициативы разрабатывали в течение нескольких месяцев, но они приобретают новую актуальность после слабого выступления президента Джо Байдена во время телевизионных дебатов с Трампом на прошлой неделе и жалоб Трампа относительно сумм денег, которые США потратили на Украину.

Прямая речь Иво Даалдера, который был послом США в НАТО с 2009 по 2013 год: "Основная причина изменений заключается в том, чтобы защитить усилия по оказанию помощи Украине от Трампа. Вместо того, чтобы Вашингтон отвечал за управление обучением и помощью, НАТО будет отвечать за это. Поэтому даже если США сократят или прекратят поддержку этих усилий, они не будут ликвидированы".

Издание также подчеркивает, что в условиях, когда ультраправые партии получают поддержку избирателей во Франции, Нидерландах и во всем Европейском союзе, институционализация роли НАТО может также сделать военную помощь Украине менее уязвимой к политическим колебаниям среди членов Альянса.

"Это действительно обеспечивает устойчивость перед лицом потенциальных национальных политических изменений, будь то в результате выборов в Соединенных Штатах, Франции, Великобритании или даже в Европейском Союзе", − сказал генерал в отставке Дуглас Лют, который был послом США при НАТО с 2013 по 2017 год.

Нынешние и бывшие американские чиновники заявили, что эти шаги позволят альянсу лучше координировать усилия западных стран по оказанию Украине военной поддержки в противостоянии агрессии России. План также направлен на то, чтобы сделать украинские вооруженные силы более похожими на те, что есть в НАТО.

WSJ напоминает, что в саммите НАТО, на котором будут освещены украинские инициативы, примут участие все лидеры альянса − мероприятие состоится в Вашингтоне, где 75 лет назад был подписан договор об учреждении Альянса. Целью этого договора была защита членов альянса от угроз со стороны Москвы − миссия, которую НАТО снова берет на себя.

Члены Альянса надеются, что на саммите также достигнут договоренности о ежегодных финансовых обязательствах относительно военной поддержки Украины, хотя условия все еще обсуждаются. Недавние дискуссии между членами Альянса включали установление цели на уровне примерно 40 миллиардов долларов в год и увеличение вклада многих стран, хотя США, вероятно, и в дальше будут оставаться главным донором.

Издание напоминает, что в то время как многие члены НАТО считают, что альянс должен пригласить Украину к вступлению, начав процесс, который может длиться годами, США и Германия выступают против такого шага на саммите на следующей неделе.

По словам официальных лиц, НАТО, скорее всего, опишет заявку Украины на вступление в НАТО как "необратимую", опираясь на формулировки в прошлогоднем коммюнике альянса о том, что "будущее Украины − в НАТО", и в коммюнике 2008 года, в котором говорилось, что Украина однажды станет членом НАТО.

Согласно инициативам, которые уже согласованы для окончательного утверждения на саммите, сотрудники из стран, не являющихся членами НАТО, будут работать вместе с американцами в новом командовании НАТО над согласованием пожертвований на военное оборудование с потребностями Украины и над координацией поставок. Они также будут координировать подготовку украинских военных, чтобы гарантировать, что то, что предлагается, соответствует потребностям Киева. По словам официальных лиц, сотрудники НАТО сами не будут проводить никаких тренировок.

WSJ пишет, что хоть эти изменения и расширят участие НАТО, США и в дальше будут предоставлять большую часть персонала, который будет отчитываться перед главнокомандующим НАТО генералом Кристофером Каволи.

Высокопоставленный гражданский чиновник в Киеве сосредоточится на долгосрочных потребностях Украины в военной модернизации и невоенной помощи, поддерживая связь как с будущим командованием в Висбадене, так и со штаб-квартирой НАТО в Брюсселе.

"Новые шаги также сигнализируют о важных изменениях в позиции Альянса. Сначала НАТО держался на расстоянии от военной кампании в Украине, чтобы избежать обвинений в том, что он является стороной конфликта. Организационные изменения означают, что теперь Альянс готов взять на себя более существенную роль в помощи Киеву в борьбе с Россией", − заключает WSJ.

Читайте также: НАТО готовится к Трампу. Как Альянс хочет изменить помощь Украине и кто выступает против