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Украинские летчики 1 июля нанесли удар по складу боеприпасов в Крыму – Олещук

Валентина РоманенкоВторник, 2 июля 2024, 13:45
Украинские летчики 1 июля нанесли удар по складу боеприпасов в Крыму – Олещук
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В понедельник 1 июля 2024 года украинские пилоты нанесли сокрушительный удар по складу боеприпасов во временно оккупированном Крыму.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Прямая речь: "В очередной раз "уничтоженные" вражеской пропагандой украинские самолеты продолжают успешно выполнять боевые задачи, наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов и ликвидируют важные военные объекты в глубоком тылу противника".

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Детали: 1 июля враг нанес удар баллистикой по аэродрому ВСУ на Полтавщине. Российская пропаганда вышла с громкими заголовками о "многих уничтоженных украинских самолетах".

Поздно вечером представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат эмоционально отреагировал на "экспертные мнения" в социальных сетях. Офицер подтвердил, что, удар противника действительно был, и у ВСУ есть определенные потери военной техники, но совсем не такие, как приписывает себе враг.

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"Воздушные силы делают все, чтобы противодействовать врагу, ввести его в заблуждение, в том числе с помощью макетов и других средств", - заверил Игнат.

В то же время 1 июля в Севастополе и Балаклаве в оккупированном Крыму, прогремели взрывы. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил о "работе ПВО" и 4 сбитых целях. В то же время в местных пабликах сообщили о столбе дыма, который поднялся после взрыва.

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