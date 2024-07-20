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Россияне атаковали Полтавскую область, есть попадания – ОВА

Ольга ГлущенкоСуббота, 20 июля 2024, 02:38
Россияне атаковали Полтавскую область, есть попадания – ОВА
иллюстративное фото poltavawave.com.ua

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что враг атаковал два района Полтавской области, есть попадания.

Источник: Пронин в telegram

Прямая речь: "Враг снова атаковал нашу область. Есть попадания в Полтавском районе. Информация о пострадавших уточняется".

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Детали: Кроме того, по словам Пронина, в Миргородском районе повреждена гражданская инфраструктура. По предварительной информации, без пострадавших.

Темы: Полтавская областьобстрелвойна
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