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Во Львове задержали двух человек, которые жгли автомобили военных

Катерина ТищенкоСуббота, 20 июля 2024, 17:21
Во Львове задержали двух человек, которые жгли автомобили военных
ликвидация пожара в авто, скриншот видео патрульной полиции Львовщины

Полиция задержала во Львове двух человек, которые жгли автомобили военных на заказ.

Источник: замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Telegram

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Прямая речь: "Во Львове мы вместе с ГУНП во Львовской области сработали мгновенно. Не дали врагу воспользоваться возможностью создать себе пропагандистский контент.

Совместно с ГУНП во Львовской области задержали по горячим следам двух человек, которые жгли автомобили военных на "заказ". СБУ уже имеет достаточно доказательств их действий. Во время обысков у задержанных следователи обнаружили мобильные телефоны, которые они использовали для общения с куратором и разжигающие смеси, подготовленные для совершения следующих преступлений.

Им уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 (Воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) УК Украины".

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Детали: Билошицкий не уточнил, когда произошло задержание и сами преступления.

Темы: Львовавтополиция
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