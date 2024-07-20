Во Львове задержали двух человек, которые жгли автомобили военных

Полиция задержала во Львове двух человек, которые жгли автомобили военных на заказ.

Источник: замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Telegram

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Прямая речь: "Во Львове мы вместе с ГУНП во Львовской области сработали мгновенно. Не дали врагу воспользоваться возможностью создать себе пропагандистский контент.

Совместно с ГУНП во Львовской области задержали по горячим следам двух человек, которые жгли автомобили военных на "заказ". СБУ уже имеет достаточно доказательств их действий. Во время обысков у задержанных следователи обнаружили мобильные телефоны, которые они использовали для общения с куратором и разжигающие смеси, подготовленные для совершения следующих преступлений.

Им уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 (Воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) УК Украины".

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Детали: Билошицкий не уточнил, когда произошло задержание и сами преступления.