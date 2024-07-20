В Одессе маршрутка въехала в грузовик: 13 пострадавших

В Одессе в субботу водитель маршрутки въехал в припаркованный грузовик, пострадал он сам и 12 пассажиров.

Источник: полиция Одесской области

Детали: Авария произошла в субботу утром на перекрестке улиц Михаила Грушевского и Хуторской.

Реклама:

Дословно: "По предварительной информации следственно-оперативной группы по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ ГУНП в Одесской области, во время движения в направлении центра города, водителю рейсового транспортного средства внезапного стало плохо, в результате чего он не справился с управлением и наехал на запаркованный в правой полосе грузовик с полуприцепом.

Известно о двенадцати пассажирах и водителе общественного транспорта, которые обратились за медицинской помощью. Все они получили телесные повреждения различной степени тяжести".

Больше деталей: Отмечается, что правоохранители продолжают устанавливать полные обстоятельства ДТП, после чего ему будет дана правовая квалификация. Водитель маршрутного такси будет проверен на состояние опьянения.