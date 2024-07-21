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Reuters: США испытывают трудности с увеличением производства ракет для Patriot

Андрей Синявский, Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 июля 2024, 19:54
Reuters: США испытывают трудности с увеличением производства ракет для Patriot
Patriot, иллюстрация Getty Images

По данным агентства Reuters, план США по увеличению на японских заводах производства ракет для систем ПВО Patriot, которые поставляют Украине, имеет проблемы из-за дефицита критически важного компонента, который производит компания Boeing.

Источник: Reuters со ссылкой на четыре информированных источника, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам чиновников и источников в этой области, чтобы расширить производство ракет для Patriot в Японии Соединенным Штатам нужно увеличить дополнительные поставки головок самонаведения для них, которые производит американская компания Boeing.

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Японская компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI) уже производит около 30 ракет ежегодно по лицензии оборонного подрядчика Lockheed Martin и может увеличить это количество до 60, сообщили два японских чиновника и два источника в этой области.

Согласно информированному источнику, США надеются как можно быстрее увеличить производство с примерно 500 в год до более 750 в год во всем мире.

"Может пройти несколько лет, прежде чем MHI сможет увеличить объемы производства" из-за дефицита, – заявил один из источников в этой отрасли.

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В прошлом году Boeing начал расширять свои мощности, чтобы увеличить производство на 30%, хотя дополнительные производственные линии не заработают до 2027 года.

Даже при наличии поставок достаточного количества головок самонаведения, расширение годового производства ракет для Patriot в Японии более чем на 60 единиц потребует от MHI наращивания мощностей, отмечает Reuters.

Учитывая это MHI или Соединенные Штаты должны будут найти деньги на строительство нового завода по производству ракет, что может стоить по меньшей мере десятки миллионов долларов, сообщил один из источников в японском правительстве.

Что предшествовало: Ранее президент Владимир Зеленский выразил ожидания, что объявленные системы противовоздушной обороны поступят в Украину как можно скорее.

Как сообщалось, во время открытия саммита НАТО президент США Джо Байден объявил о поставках Украине пяти систем ПВО, в частности Patriot.

Детали в статье: Байден посчитал "Патриотов": какую ПВО получит Украина и закроет ли небо помощь от США.

Темы: СШАPatriot
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