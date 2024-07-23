Яхта Медведчука находится в Хорватии под бессрочным арестом - Офис генпрокурора

Яхта экс-лидера партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, обвиняемого в госизмене, продолжает быть бессрочно задержанной в рамках санкций; Офис генпрокурора принимает все необходимые меры для обеспечения ареста и конфискации имущества кума Путина.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора и спикер ОГП Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Максимец: "Заявления АРМА о том, что сейчас агентство не смогло реализовать арестованную в Хорватии яхту из-за отсутствия обвинительного акта в уголовном производстве от Офиса генпрокурора являются безосновательными и вводят в заблуждение общественность.

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Поскольку АРМА, получив решение национального и хорватского судов о конфискации яхты и ее реализации, не успела за этот срок реализовать этот актив, Офис генпрокурора совместно с МИД и коллегами из других правоохранительных органов приняли все меры для наложения европейских санкций на это судно".

Детали: Как объясняют прокуроры, на сегодня яхта "Royal Romance" также находится под арестом в двух производствах по указанному экс-нардепу.

Совместными усилиями Офиса генерального прокурора, МИД и благодаря собранной СБУ и ГБР доказательной базе, институтам и уполномоченным лицам ЕС была передана информация, необходимая для принятия решения о наложении санкций на активы экс-нардепа, включая яхту "Royal Romance".

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Как следствие, 27 мая 2024 года Европейский Союз ввел персональные санкции в отношении подозреваемого и его жены. Сейчас яхта Royal Romance находится под арестом на основе бессрочных санкций - задержана в порту г. Трогир (Хорватия) согласно решению Постоянно действующей санкционной группы и не может покинуть территорию ЕС. Продолжается совместная работа с украинским МИД и международными партнерами по наработке механизма ее конфискации и реализации.

Что предшествовало: Первый заместитель председателя комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил, что Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) не может продать арестованную яхту Royal Romance Виктора Медведчука, потому что суд в Хорватии отменил ее арест.

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