Чехия готовит новую инициативу по снарядам для Украины на 2025 год

Министерство обороны Чехии готовится запустить вторую инициативу по поставке Украине артиллерийских боеприпасов на 2025 год, в которой будут участвовать чешские производители.

Источник: глава чешского Минобороны Яна Чернохова в интервью Deník N, "Европейская правда"

Детали: Проект под рабочим названием "Инициатива-2025" предварительно охватит пять оружейных компаний Чехии, которые будут производить снаряды для Украины за средства европейских доноров.

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"Это естественное продолжение механизма, который уже работает. Кроме того, чем раньше доноры выделят средства, тем быстрее наши компании подпишут долгосрочные контракты", – пояснила Чернохова.

По информации Deník N, в проекте будут участвовать Czechoslovak Group, STV Group, Omnipol из Ompo Holding, Colt CZ Group SE, владельцем которой является Česká zbrojovka, и оружейная компания DSS.

Агентство межгосударственного оборонного сотрудничества при Минобороны Чехии сейчас собирает информацию о том, что эти компании могут поставить в Украину в следующем году. Прага станет посредником между донорами – европейскими странами и этими компаниями.

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Уполномоченный чешского правительства по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный рассказал Deník N, что среди доноров должны быть преимущественно европейские государства, в частности Дания, Нидерланды и Германия. Переговоры о финансовой поддержке могут начаться уже в конце лета, прогнозирует он.

Нынешняя чешская инициатива по поставке снарядов в Украину охватывает 15 стран. В ее рамках Чехия ищет артиллерийские боеприпасы для Украины в странах Европейского Союза и за его пределами.

Ранее сообщалось, что чешская инициатива способна обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц. Больше о ней читайте в статье "Европейской правды".