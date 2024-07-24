Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Сунак спросил нового премьера, давил ли тот на Шольца по поводу Taurus для Украины

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 24 июля 2024, 18:34
Сунак спросил нового премьера, давил ли тот на Шольца по поводу Taurus для Украины
Риши Сунак и Кир Стармер. фото: Getty Images

Бывший премьер-министр Великобритании и лидер консерваторов Риши Сунак спросил нового главу правительства Кира Стармера, пытался ли тот убедить канцлера Германии Олафа Шольца предоставить Украине дальнобойное оружие.

Источник: корреспондент "Европейской правды"

Детали: На первой сессии вопросов к новому премьеру Сунак поблагодарил Стармера за сохранение "межпартийного консенсуса в важных вопросах внешней политики", в частности поддержки Украины.

Реклама:

"Великобритания последовательно была первым государством, которое поставляло Украине новые виды вооружений, в частности дальнобойное оружие, которое было эффективно применено в регионе Черного моря. Эти решения непростые. И я был благодарен премьер-министру за поддержку этих решений, когда я был в правительстве. И, находясь в оппозиции, я готов его так же поддерживать", – подчеркнул экс-премьер Британии.

Далее Сунак заявил о важной роли Британии как страны, поощряющей союзников "следовать нашему примеру и предоставлять новые виды вооружений", вспомнив о недавней встрече Кира Стармера и канцлера Германии Олафа Шольца.

"Я уверен, что он (Стармер. – Ред.) поблагодарил за значительную помощь со средствами противовоздушной обороны, которую Германия предоставляет Украине. Но поднял ли он в разговоре с ним возможность поставки Украине дальнобойного оружия, которое Великобритания, США и Франция уже предоставили?" – спросил Сунак.

ВИДЕО ДНЯ

На это Стармер заверил, что во время общения на саммите НАТО поднимал вопрос об увеличении поддержки Украины со всеми союзниками.

"И в своих выступлениях я также поощрял всех наших союзников предоставить Украине еще большую поддержку, насколько они могут это делать. Этот месседж восприняли одобрительно. На Североатлантическом совете было единство в этом вопросе, и это то, что мы делаем и должны делать", – подытожил британский премьер.

Великобритания и Франция, как известно, первыми предоставили Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, вслед за ними поставки дальнобойных ATACMS разблокировали Соединенные Штаты.

Зато Германия до сих пор выступает против предоставления Украине собственных дальнобойных ракет Taurus, опасаясь эскалации со стороны Москвы.

Темы: ВеликобританияГерманияШольцУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, дополненоШольц ждал обменянных узников Кремля в аэропорту Кельна

фото, дополненоОбмен заключенными: Путин встретил убийцу Красикова словами "Здорово"

фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"

В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина

Белый дом подтвердил, что Навального планировали обменять в рамках сделки с Россией

МОЗ попросило правоохранителей проверить тендер на ремонт "Охматдета": обещает отчетность

Все новости...
Великобритания
В Британии проанализировали результаты удара Украины по складам в Воронежской области
Командующий британских войск советует не преувеличивать угрозу со стороны РФ
Украина должна встретить мир с твердыми гарантиями от своих союзников
Последние новости
04:24
ISW: Россия медленно, но уверенно продвигается в направлении Покровска
03:16
Die Welt: Германия не помиловала убийцу Красикова, а депортировала
02:09
фото, дополненоШольц ждал обменянных узников Кремля в аэропорту Кельна
01:39
В Крыму объявили баллистическую угрозу, работает ПВО
00:49
Россияне оккупировали село Веселое в Донецкой области
00:25
фото, дополненоОбмен заключенными: Путин встретил убийцу Красикова словами "Здорово"
00:07
фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"
23:58
Что можно есть женщине во время грудного вскармливания? Развенчиваем мифы
23:33
Генштаб: На фронте за сутки почти сотня столкновений, РФ интенсивно атакует на Покровском направлении
23:13
Трамп потерял $900 млн после начала кампании Камалы Харрис
Все новости...
Реклама:
Реклама: