В ЕС заявили, что Россия врет о силе своей экономики, и санкции надо усиливать

Министры финансов восьми стран Евросоюза считают, что Россия говорит неправду о силе своей экономики, и западные санкции действительно работают, и их нужно усиливать.

Источник: их колонка для издания The Guardian, сообщает "Европейская правда"

Детали: Руководители Министерств финансов восьми стран ЕС подчеркивают, что экономика России все больше ориентируется на военную промышленность, которую поддерживают значительные фискальные стимулы. Этот источник роста не является бесконечным: низкий уровень безработицы давит на рынок труда, а слабый рубль увеличивает цены импорта.

Реклама:

В колонке приводятся и другие признаки слабости российской экономики: запрет на экспорт бензина и сахара, сокращение вдвое Фонда национального благосостояния, вывод из страны миллиардов долларов несмотря на ограничения на движение капитала.

"То, что можно воспринять и ошибочно считать "толчком" к российскому росту, на самом деле является началом ресоветизации экономики", – констатируют министры финансов. Они прогнозируют России перегрев экономики, стагнацию частного сектора, рост инфляции и истощение валютных резервов.

Авторы также подчеркивают, что санкции Запада на самом деле имеют влияние: они "изменили географию внешней торговли России и ограничили ее доступ к приоритетным товарам для ведения боевых действий". Но "необходимы дальнейшие шаги для сдерживания России и поддержки Украины", говорится в колонке.

ВИДЕО ДНЯ

Министры в частности призывают к более решительным шагам по использованию замороженных активов России, усилению санкций "в стратегически важных секторах, таких как энергетика, финансы и технологии", а также усилению эффективности и предотвращению уклонения от этих ограничений.

"В частности необходимо усилить контроль за соблюдением верхнего предела цены на российскую сырую нефть, поскольку все еще продолжается ее торговля сверх верхнего предела в 60 долларов за баррель. Также важно ввести зеркальные санкции против Беларуси и усилить давление на других главных пособников обхода санкций в Восточной Азии и на Ближнем Востоке", – предлагают они.

Колонку подписали министры финансов и экономики Швеции (Элизабет Свантессон), Дании (Стефани Лозе), Эстонии (Март Вирклаев), Финляндии (Рикка Пурра, Латвии (Арвилс Ашераденс), Литвы (Гинтаре Скайсте), Нидерландов (Элко Хейнен) и Польши (Анджей Доманский).

За месяц до того, как была опубликована колонка министров, Совет ЕС принял 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ, которые впервые после полномасштабного вторжения России в Украину предусматривают санкции против российского газа.